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В Германии зарегистрированы уже 4 случая заражения коронавирусом
29.01.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в германской федеральной земле Бавария. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
"Министерство здравоохранения Баварии было проинформировано о том, что еще три человека инфицированы новым коронавирусом", - цитирует ТАСС сообщение регионального министерства здравоохранения. Все трое работают в одной компании - Webasto. Ранее пневмонией, вызванной 2019-nCoV, заболел один сотрудник этой фирмы.
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Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в германской федеральной земле Бавария. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство...
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