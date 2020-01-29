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Прямые линии в феврале 2020 (будут дополняться)
29.01.2020 10:30 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
1 февраля с 9.00 до 12.00 часов по телефону в городе Бресте – 8 0162 21 31 21 — состоится «прямая телефонная линия» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и др. с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИМ Вадимом Ивановичем.
1 февраля с 9.00 до 12.00 по телефону 2-12-43 на вопросы, относящиеся управления делами, ответит управляющий делами райисполкома
ЖУКОВИЧ Александр Алексеевич.
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1 февраля с 9.00 до 12.00 часов по телефону в городе Бресте – 8 0162 Сообщение Прямые линии в феврале 2020 (будут дополняться) появились сначала на Информационный портал...
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