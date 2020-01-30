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Количество пользователей сети Facebook выросло до 2,5 миллиарда человек
Источник материала: Партизан
Число активных пользователей социальной сети Facebook за прошедший год выросло на 8% и составило 2,5 миллиарда человек.
В минувшем году соцсеть отпраздновала свой 15-летний юбилей.
О таких данных свидетельствует отчётность компании Facebook, одним из продуктов которой является одноимённая соцсеть, пишет
Такой процент прироста отразил информацию о людях, которые заходят в Facebook не реже одного раза в месяц. При этом выросло и количество человек, посещающих соцсеть каждый день: в декабре 2019 года оно составляло 1,66 миллиарда человек и с тех пор увеличилось на 9%.
Что касается прибыли, то выручка компании в прошлом году составила 71 миллиард долларов, что на 27% превышает сумму за 2018 год. Чистая прибыль компании в эти же сроки, наоборот, понизилась на 16% — с 22 миллиардов долларов до 18,5 миллиарда долларов. Доходы от рекламы выросли на 27% — с 55 миллиардов долларов до 70 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось о том, что пользователи соцсети теперь сами смогут выбрать, какие данные о них будет собирать компания. В настройках можно будет отключить функцию, позволяющую приложению следить за юзерами вне самой социальной сети.
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Число активных пользователей социальной сети Facebook за прошедший год выросло на 8% и составило 2,5 миллиарда человек.
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