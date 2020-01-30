Когда и во сколько пройдут Вечера встречи выпускников в ганцевичских школах

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Традиционно в первую субботу февраля все выпускники школ собираются на Вечер встречи. Это прекрасный повод вспомнить беззаботные годы, пообщаться с учителями, вновь увидеть свою первую любовь и весело провести время.





В этом году Вечер встречи выпускников состоится 1 февраля. Мы узнали, во сколько начнутся мероприятия в учреждениях образования Ганцевичей.

ГУО «Гимназия г. Ганцевичи»

Для выпускников гимназии, которую они окончили несколько лет назад, Вечер встречи выпускников начнется в 19:00 в актовом зале учреждения образования. «Мы ждем вас, дорогие выпускники!» — приглашает на мероприятие администрация гимназии.

ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи»

В фойе школы на первом этаже с 17:00 будет организована регистрация выпускников. Само же торжество начнется в 17:30 и продлится до 19:00. Программа «Снова вместе в родной школе» пройдет в актовом зале учреждения.

После общешкольного мероприятия будет организован «КЛАССный час»: с 19:00 до 20:00 все желающие выпускники первой школы смогут посетить школьные кабинеты, где некогда учились, посидеть за своей партой, побеседовать с классным руководителем.

ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи»

Выпускников второй школы приглашают на торжественный и традиционный Вечер встречи школьных друзей в субботу к 18:00. Администрация школы подчеркивает: не важно, как давно вы были школьником, не важно, сколько лет назад стояли на пороге взрослой жизни. Эта встреча позволит оставить в стороне все беды и тревоги, проблемы и переживания и снова стать вам тем самым юным, веселым, счастливым и беззаботным ребенком.

ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи»

В третьей школе Вечер школьных друзей начнется в 17:00. Программа «Однажды много лет спустя» пройдет в актовом зале учреждения. В этот вечер мгновения добрых встреч и яркие улыбки наполнят выпускников новыми надеждами и силами.

Подготовила Дарья ЗАНЬКО

Фото из архива ГУО «Гимназия г. Ганцевичи»

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