ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда и во сколько пройдут Вечера встречи выпускников в ганцевичских школах

30.01.2020 09:31 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Традиционно в первую субботу февраля все выпускники школ собираются на Вечер встречи. Это прекрасный повод вспомнить беззаботные годы, пообщаться с учителями, вновь увидеть свою первую любовь и весело провести время.

Когда и во сколько пройдут Вечера встречи выпускников в ганцевичских школах

В этом году Вечер встречи выпускников состоится 1 февраля. Мы узнали, во сколько начнутся мероприятия в учреждениях образования Ганцевичей.

ГУО «Гимназия г. Ганцевичи»

Для выпускников гимназии, которую они окончили несколько лет назад, Вечер встречи выпускников начнется в 19:00 в актовом зале учреждения образования. «Мы ждем вас, дорогие выпускники!» — приглашает на мероприятие администрация гимназии.

ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи»

В фойе школы на первом этаже с 17:00 будет организована регистрация выпускников. Само же торжество начнется в 17:30 и продлится до 19:00. Программа «Снова вместе в родной школе» пройдет в актовом зале учреждения.

После общешкольного мероприятия будет организован «КЛАССный час»: с 19:00 до 20:00 все желающие выпускники первой школы смогут посетить школьные кабинеты, где некогда учились, посидеть за своей партой, побеседовать с классным руководителем.

ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи»

Выпускников второй школы приглашают на торжественный и традиционный Вечер встречи школьных друзей в субботу к 18:00. Администрация школы подчеркивает: не важно, как давно вы были школьником, не важно, сколько лет назад стояли на пороге взрослой жизни. Эта встреча позволит оставить в стороне все беды и тревоги, проблемы и переживания и снова стать вам тем самым юным, веселым, счастливым и беззаботным ребенком.

ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи»

В третьей школе Вечер школьных друзей начнется в 17:00. Программа «Однажды много лет спустя» пройдет в актовом зале учреждения. В этот вечер мгновения добрых встреч и яркие улыбки наполнят выпускников новыми надеждами и силами.

Подготовила Дарья ЗАНЬКО

Фото из архива ГУО «Гимназия г. Ганцевичи»

(Visited 20 times, 20 visits today)
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно в первую субботу февраля все выпускники школ собираются на Вечер встречи. Это прекрасный повод вспомнить беззаботные годы, пообщаться с
 
Новости дня
Новости разные
 
Арабские страны скептически отнеслись к "сделке века" Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика