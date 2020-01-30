Цены на гречку заморозили еще на 3 месяца

В 2019 году гречка была в лидерах по росту цен в Беларуси, она подорожала на 36,4%. В ответ власти страны ввели временное регулирование цен на гречку с 1 ноября 2019 года по 28 января 2020-го.





В ЕЭК отметили, что такие меры помогли стабилизировать ценовую ситуацию по этому социально значимому товару. В комиссии надеются, что решение Коллегии поможет сохранить позитивную тенденцию.