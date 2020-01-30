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Цены на гречку заморозили еще на 3 месяца

30.01.2020 10:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 января согласовала продление срока госрегулирования цен на гречневую крупу в Беларуси на 90 дней – с 30 января до 28 апреля включительно. Об этом сообщили в ЕЭК.

В 2019 году гречка была в лидерах по росту цен в Беларуси, она подорожала на 36,4%. В ответ власти страны ввели временное регулирование цен на гречку с 1 ноября 2019 года по 28 января 2020-го.

В ЕЭК отметили, что такие меры помогли стабилизировать ценовую ситуацию по этому социально значимому товару. В комиссии надеются, что решение Коллегии поможет сохранить позитивную тенденцию.
 
 
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 января согласовала продление срока госрегулирования цен на гречневую крупу в Беларуси на 90 дней – с 30 января...
 
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