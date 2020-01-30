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Первенство Минской области по шахматам

30.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

24-26 января 2020 года состоялось первенство Минской области по шахматам в д.Станьково, в государственном учреждении дополнительного образования «Дзержинский районный центр туризма и краеведения».

24-26 января 2020 года состоялось первенство Минской области по шахматам в д.Станьково, в государственном учреждении дополнительного образования «Дзержинский районный центр туризма и краеведения». Приняли участие в соревнованиях 77 участников, 16 районов. Соревнования проводились в личном зачёте.

Сафарова Анастасия, учащаяся государственного учреждения образования «Гимназия г. Дзержинска», завоевала диплом II степени среди девушек до 12 лет.




 
 
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24-26 января 2020 года состоялось первенство Минской области по шахматам в д.Станьково, в государственном учреждении дополнительного образования...
 
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