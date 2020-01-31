В Гомеле жильцы малосемеек сделали из однушек трешки, отжав часть подъезда. ЖКХ пришло и все разнесло

Источник материала: Tut.by

В Гомеле жильцы некоторых малосемеек на улице Ефремова переоборудовали свои однокомнатные квартиры в трехкомнатные. Работники коммунальной организации, на балансе которой находятся дома, несколько лет требовали от собственников снести незаконные пристройки. На днях проблема достигла кульминации — работники домоуправления пришли и сделали это сами. Люди возмущены. Коммунальники же уверяют: действовали в рамках закона.





В крохотной квартире Татьяны кавардак, женщина плачет.

24 января она укладывала своего месячного ребенка спать — и тут в дверь постучали работники ЖКХ.

— Вышла — 10 человек стоят: «Мы пришли разбирать вашу пристройку, у нас предписание». Я попросила подождать: мол, сейчас одна, на руках грудной ребенок — но они стали все здесь громить.

В результате - взвинченные нервы, испорченные от строительной пыли одежда и мебель. Но самое ужасное, что теперь площадь квартиры сократилась едва ли не вдвое.

Как теперь в ней разместиться вчетвером, да еще и с грудничком, женщина не знает.





У ее соседки — тоже Татьяны — пока три комнаты. После решения районного суда с требованием снести пристройки семья подала апелляцию в суд высшей инстанции.

— Эти комнаты пристраивал еще мой папа, я в них росла, теперь вышла замуж и тут живут мои дочки. Одна спортсменка, вторая занимается музыкой. Сейчас у них есть все условия. Не представляю, что будет, если нас заставят снести пристройки. Куда поставить детские кровати, шкафы, фортепиано, как нам все это разместить в одной комнате на 14-ти квадратах? — вздыхает Татьяна.

Она, как и другие жильцы таких же квартир, несколько лет ходила на приемы к чиновникам, просила узаконить пристройки. Но каждый раз получала отказ. Ответ всегда один — реконструкция выполнена на общем коридоре в местах эвакуации, что недопустимо.



Пристройки, в которых живут дети Татьяны

В чем вообще дело?

Эта история началась лет 25 назад. Жильцы угловых квартир трех типовых малосемеек придумали, что увеличить свои тесные жилища можно за счет лестничной площадки, замуровав вход со стороны пожарной лестницы. Таким образом общая территория превращалась в частную.

В тонкостях перепланировок не сразу разберешься даже на месте. Все гораздо понятнее на чертежах плана квартиры — незаконные пристройки обведены красным.





Кстати такое положение дел устраивало не только владельцев увеличившихся в площади квартир, но и остальных жильцов. Местные рассказывают, что раньше в закутках на пожарной лестнице собирались наркоманы и алкоголики, когда же входы-выходы замуровали, эта проблема исчезла.

Примерно раз-два в год пожарные службы выписывали жильцам квартир штрафы за нарушение правил пожарной безопасности, люди их исправно платили. Так и жили.





Но лет шесть назад коммунальные службы решили навести в этом вопросе порядок: жильцам стали приходить предписания с требованием привести планировку в соответствие с техническим паспортом дома. Люди взбунтовались, в дело вмешалась прокуратура, которая в интересах коммунальников подала в суд исковое заявление с аналогичным требованием.

Суд обязал жильцов демонтировать перегородки.

Кто-то решение суда исполнил, ну, а тем, кто нет, в начале года пришло последнее предупреждение.





ЖКХ: «Они все 30 лет знают, что это незаконно»

— Мы людей понимаем, они сделали в этих комнатах ремонты, у них дети. Но они заселялись в малосемейку с одной жилой комнатой. И все прекрасно знают, что это незаконно, 30 лет они пользовались этой общей площадью и даже не платили за нее. Мы требовали от них сноса не один год и много лет были лояльны, но сейчас мы исполняем решение суда, — объясняет заместитель директора коммунальной организации «Сельмашевское» Михаил Хмарик.

Коммунальники говорят, что все упирается в пожарную безопасность. Только в одном доме-малосемейке проживает около 500 человек, и случись пожар в начале коридора, жильцам крайних квартир не спастись, поэтому запасный выход должен быть открыт.

— Может, есть какая-то альтернатива этому пожарному выходу? К примеру, сделать его в другом месте?

— Мы заказывали экспертизу, чтобы нам пересчитали нормы и правила эвакуации, и по ее результатам такой возможности в этом доме нет. И это значит, что пожарный выход все-таки придется освободить.





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