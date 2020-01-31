Завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве девочки в Зельвенском районе

Источник материала: Ежедневник





Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту убийства 4-летней девочки в Зельвенском района.

Как сообщалось ранее, 18 октября 2019 года в учреждение здравоохранения с множественными телесными повреждениями была доставлена четырехлетняя девочка, которая спустя два дня, не приходя в сознание, скончалась.

Следствием установлено, что в период времени с 12 по 18 октября 2019 года 25-летний житель Зельвенского района систематически избивал своих малолетних дочерей руками и ногами, а также предметами, которые попадались под руки (веником, мухобойкой, ремнем, тапком). При этом удары он наносил по различным частям тела, чем причинял потерпевшим особые физические и психологические страдания.

По данным следствия, вечером 18 октября 2019 года, отец, будучи в агрессивном состоянии из-за непослушания старшей дочери, нанес ей множественные удары руками, ногами, черенком веника в область жизненно важных органов, дважды бросил о тахту, причинив тем самым множественные телесные повреждения, которые находятся в причинной связи с ее смертью.

В момент совершения противоправных действий обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет СК.

В ходе осуществления предварительного следствия допрошены обвиняемый и свидетели, в том числе должностные лица, медицинские работники, односельчане. Проведены проверка показаний на месте, очные ставки.

Следователями назначены и получены заключения судебно-генетических, судебно-биологических, стационарной комплексной психолого-психиатрической, комплексной медико-криминалистической и судебно-биологической экспертиз. Согласно выводам экспертов, обвиняемый в момент совершения противоправных действий каким-либо психическим расстройством не страдал, мог сознавать фактический характер и значение своих действий и руководить ими.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям за истязание и убийство заведомо малолетнего лица. Свою вину в инкриминируемых ему деяниях мужчина не признал. Он находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Особое внимание следователями уделялось выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. По всем достоверно установленным в ходе следствия фактам нарушений должностных лиц в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, в адрес отделов образования Дятловского, Слонимского, Зельвенского районных исполнительных комитетов внесены представления об устранении нарушений закона. С целью дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц материалы выделены в отдельное производство.