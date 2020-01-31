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Класковский: Страна подходит к неизбежному периоду транзита власти

31.01.2020 12:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Станут ли белорусские выборы прозрачнее, если Лукашенко назначит нового главу ЦИК?



Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал предложение оппозиции начать протесты уже на старте президентской кампании с требованием отставки главы ЦИК Лидии Ермошиной.

В частности, такой план предлагает своим единомышленникам оппозиционный лидер Павел Северинец. Он считает недостойным для себя получать удостоверение кандидата из рук нынешней главы Центральной комиссии по выборам.

"Первый вопрос к этому плану: а что даст отставка Ермошиной? К слову, она сама в декабре сообщила, что собирается уходить весной 2021 года, — рассуждает Александр Класковский с воей статье на сайте Naviny.by. — Предположим, Лукашенко решил бы потроллить оппозицию и отправил Ермошину на пенсию пораньше (понятно, он на это не пойдет, чтобы не выглядеть слабаком). 

Стоит ли сомневаться, что на это место будет подобран столь же надежный кадр? В итоге оппозиция добьется того, что выполнять ту же миссию — вспомним образ из культового фильма — пошлют терминатора новейшей модели. Так зачем оппонентам режима тратить порох (с которым и так негусто) на требование, выполнение которого ничего им не дает?"

Между тем эксперт считает, что оппонентам власти все равно стоит участвовать в выборах, поскольку попытки бойкота не приносили успеха, а лишь сильнее маргинализовали оппозицию.

«Участие оппозиции в избирательной кампании, точнее использование ее для своих целей, в любом случае представляется оправданным. Причем если удастся выйти на единого кандидата, то это уже будет прогресс», — считает Александр Класковский.


В этих кампаниях нарабатывается какой-то опыт, структуры спасают себя хотя бы от окончательной маргинализации. И этот опыт, эти структуры могут сыграть свою роль, когда в экономической и общественно-политической жизни страны начнутся некие сдвиги.

"А они вполне вероятны в ближайшие годы, — считает политический аналитик. — Закрывается российская кормушка для анахроничной «белорусской модели» — это раз. Страна подходит к неизбежному периоду транзита власти — это два. Так что в недалекой перспективе нас ждут интересные и, скорее всего, драматичные процессы. 

Кстати, опыт позднего СССР показывает, что когда система дает трещину, когда власть начинает шататься, те же избиркомы, слепленные из «надежных людей», вдруг оказываются способными считать голоса без дураков. Так что дело не в сроках выхода гражданки Ермошиной на пенсию. Придумайте лозунг посильнее".
 
 
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Станут ли белорусские выборы прозрачнее, если Лукашенко назначит нового главу ЦИК?
 
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