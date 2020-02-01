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Умер талантливый белорусский детский хирург

01.02.2020 12:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ушел из жизни уникальный детский хирург, заведующий отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей РНПЦ детской хирургии Юрий Гриневич, сообщили TUT.BY читатели.

«Мы одни из первых в стране стали носить цветные шапочки. У нас пошла такая мода: чтобы у каждого была какая-то своя индивидуальная красивая шапочка и чтобы она обязательно нравилась нашим пациентам — детям», — рассказывал TUT.BY о своей позитивной цветной шапочке Юрий Мечиславович в 2018 году. 
30 января с ним простились в Минске. Юрию Мечиславовичу было 56 лет. Это была внезапная смерть, пишет «КП».

Гриневич был единственным в нашей стране сертифицированным торакальным детским хирургом. Некоторые виды операций в Беларуси выполнял только он.

— Для нашего центра, для всей белорусской медицины это серьезная потеря, — сказал «КП» заместитель директора по лечебной работе РНПЦ детской хирургии Александр Свирский. — Это был удивительный человек, врач, фанатично преданный своей профессии. Юрий Мечиславович — из семьи врачей, он рано пришел на кафедру, рано защитил кандидатскую диссертацию, первый начал осваивать операции по поводу врожденного порока у детей — атрезии пищевода, это когда новорожденный не может самостоятельно ни дышать, ни есть. Лет 30 назад летальность при таких операциях доходила до 80%, сейчас, не без участия Юрия Мечиславовича и благодаря совместной работе команды хирургов, анестезиологов и реаниматологов, — менее 5%! Причем зачастую это случается тогда, когда у новорожденного не только атрезия пищевода, а множественные пороки развития

У Юрия Гриневича осталось четверо сыновей.
 
Теги: Минск
 
 
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Ушел из жизни уникальный детский хирург, заведующий отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей РНПЦ детской хирургии Юрий Гриневич, сообщили TUT.BY...
 
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