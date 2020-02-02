Работать с максимальным напряжением

Источник материала: Чырвоны прамень

Проблемные аспекты работы агропромышленного комплекса Витебской области обсуждались на совещании, которое Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 28 января.

Александр Лукашенко подчеркнул, что все работники предприятий АПК в Витебской области, от рядовых сотрудников до руководителей, должны встряхнуться, трудиться с максимальным напряжением. «Предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу», — сказал Глава государства.





Вместе с тем, ориентируя людей на интенсивную работу, необходимо в безусловном порядке обеспечить им достойную заработную плату.

«Речи о списании долгов быть не может, — подчеркнул Президент. — Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха».

«Модернизация должна быть по главному направлению: что будем возделывать в Витебской области — зоне не просто рискованного, а критического земледелия?» — отметил он.

«Главное, что сделано правильно в Витебской области, — мы пошли от потребностей переработчиков, — сказал Александр Лукашенко. — Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги».

По словам премьер-министра Сергея Румаса, агропромышленный комплекс области накопил долгов на Br3 млрд. Специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли.

«При всей макроэкономической стабильности у нас проблем хватает в экономике, поэтому надо исходить из этого, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Или оставляйте эти долги в колхозах и совхозах (мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, а не коэффициенты считать), или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же аккумулируем в агентстве» (среди предложений было создать организацию по управлению долгами).

«Прорабатывайте вопрос (если это возможно) у агентства сконцентрировать долги, — сказал Президент. — Но обязательно они (предприятия. — Прим. БЕЛТА) хоть по центу, по рублю должны платить. Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем. С 1 января будущего года они хоть рубль должны платить, они должны знать, что по долгам надо рассчитываться, никакого списания!».

«Приведите в порядок то, что есть: базу, машинные дворы, комплексы, зернотоки, фермы. Заставьте людей вовремя приходить и уходить с работы и выполнять свои функциональные обязанности», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Обеспечение людей жильем Глава государства назвал важнейшим вопросом. По его мнению, надо вернуться к практике строительства домов в агрогородках.

«У вас везде есть агрогородки. В этих агрогородках для каждого специалиста — для начала главного — должен быть построен дом», — подчеркнул Президент.

Молодым аграриям предлагают заменить срочную военную службу на службу в резерве. Соответствующее предложение озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

Александр Лукашенко поручил доработать указ, который должен поспособствовать развитию агропромышленного комплекса Витебской области.

Как рассказал журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев по итогам совещания у Главы государства, концепция указа заложена в названии документа — в развитии АПК Витебской области, и она останется прежней. «Есть моменты, которые необходимо доработать. На это Президент дал 2 недели, — сказал он. — Уже не остается времени на раскачку, раздумья. Через 2 месяца начинается посевная кампания, нужно подготовиться, заложить урожай нового года. Если не посеем, год будет потерян».

По словам Николая Шерстнева, основной целью указа является освобождение сельскохозяйственных организаций от долгов, которые копились десятилетиями, чтобы улучшить их платежеспособность, сконцентрировать в одной структуре и обслуживать их в течение того времени, которое будет определено указом в виде отсрочки и рассрочки.

Указ будет также регулировать отдельные аспекты работы сырьевых зон. «Отличительная черта создаваемых сырьевых зон в том, что перерабатывающее предприятие должно не только рассчитываться за сырье, поставленное из сельхозорганизации, но и переместить часть добавленной стоимости, которую получает, в развитие этой сельхозорганизации. За каждым промышленным предприятием будет закреплено примерно 20-30 сельскохозяйственных организаций», — рассказал Николай Шерстнев.