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БГК имени Мешкова победил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси

02.02.2020 07:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова обыграл минский СКА со счетом 35:28 в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БГК имени Мешкова победил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси

Первый тайм встречи двух главных фаворитов национального первенства на паркете брестского спорткомплекса "Виктория" прошел в равной борьбе.

Перелом наступил незадолго до перерыва, когда с площадки был удален один из лидеров минчан Дмитрий Никуленков. Воспользовавшись этим, хозяева оторвались на 3 мяча - 15:12, а после возобновления игры продолжали наращивать свое преимущество, выиграв в итоге с разницей в 7 мячей.

Это была четвертая встреча БГК и СКА в нынешнем сезоне, и только в первой из них армейцы сумели добиться победы, потерпев затем 3 фиаско подряд.

После 16 проведенных матчей чемпионата Беларуси в активе БГК 30 очков, у СКА 26 очков, третьим идет могилевский клуб "Машека", набравший 13 баллов, на 3 очка меньше у гродненского "Кронона".

На следующей неделе БГК имени Мешкова проведет два поединка. В среду, 5 февраля, чемпионы Беларуси сыграют в гостях у гандболистов "Кронона", а 9 февраля в Запорожье встретятся с украинским "Мотором" в матче 11-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

 
 
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  Брестский гандбольный клуб имени Мешкова обыграл минский СКА со счетом 35:28 в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. Первый тайм...
 
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