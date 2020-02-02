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Какие заведения открылись в январе? Вот они (с фото и ценами)

02.02.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще не было ни одного месяца, чтобы в Минске не открылось что-нибудь новое. Январь, как вы понимаете, не стал исключением. AFISHA.TUT.BY насчитала как минимум 10 заведений, о запуске которых должен знать каждый горожанин. Не пойдете — так хоть на фотографии посмотрите. А если этой десятки вам мало, изучите другие подборки рубрики.

«Лебяжий»











Формат: ресторан (подробно о нем мы писали здесь)

Адрес: ул. Ратомская, 2

Время работы: ежедневно с 12.00 до 23.00

Некоторые позиции из меню:

оливье с осьминогом или говядиной — 19 рублей

суточные щи с боровиками и подосиновиками — 10 рублей

борщ с уткой и копченой сметаной — 15 рублей

драники со сметаной и щучьей икрой — 23 рубля

вареники с картофелем и грибами — 12 рублей

жареная корюшка с пюре — 17 рублей

морской еж — 13 рублей

«Мануфактура»











Формат: кофейня

Адрес: ул. Карла Маркса, 17

Время работы: ежедневно с 9.00 до 23.00

Некоторые позиции из меню:

эспрессо — 3,5 рубля; капучино — 4 рубля

флэт уайт — 5 рублей; фильтр-кофе — 5 рублей

чизкейк — 7 рублей; шу — 6 рублей; клубничный смузи — 7 рублей

тарталетка «карамель-орехи» — 7 рублей; тарталетка «брауни» — 7 рублей

Catch











Формат: ресторан

Адрес: ул. Мясникова, 25

Время работы: с понедельника по среду с 7.00 до 2.00, в четверг и воскресенье — с 7.00 до 3.00, в пятницу и субботу — с 7.00 до 5.00

Некоторые позиции из меню:

тартар из лосося (300 г) — 28 рублей

хачапури по-аджарски (500 г) — 23 рубля

грибной суп из чечевицы (300 г) — 12 рублей

паста с морепродуктами (350 г) — 36 рублей

шашлык из мякоти ягненка (250 г) — 38 рублей

O'Petit











Формат: кофейня

Адрес: пр-т Победителей, 3

Время работы: ежедневно с 9.00 до 23.00

Некоторые позиции из меню:

эспрессо — 2 рубля, латте — 3,5 рубля

чай (облепиховый, матча, имбирный) — 4 рубля

круассан без начинки — 3 рубля, круассан злаковый с семгой — 6 рублей

бутерброд с ветчиной, сыром, зеленью в злаковом полубагете — 6 рублей

«Черная кошка, белый кот»











Формат: кафе сербской кухни

Адрес: ул. Я. Купалы, 23

Время работы: с 11.00 до 23.00

Некоторые позиции из меню:

вешалица — кусок свинины, подается с фирменным творожным соусом — 8−12 рублей

плескавица — это говяжий фарш, подается с овощами и булкой — 8−12 рублей

сербские пончики — острые шарики из говяжьего фарша, внутри сыр, подают тоже с булкой: 3 штуки — 9 рублей, 5 — 13 рублей

Accidental point











Формат: бар, кофейня, магазин виниловых пластинок и книг, площадка для музыкальных мероприятий, в том числе образовательных

Адрес: ул. Кальварийская, 21

Время работы: бар — среда, четверг и воскресенье с 16.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 16.00 до 02.00 (понедельник и вторник — выходной)

Некоторые позиции из меню:

эспрессо — 2,5 рубля; капучино — 3,5 рубля; имбирный чай — 6 рублей

круассан с джемом и сливочным маслом — 4 рубля

сэндвич с чиабаттой, хумусом, огурцом и салатом с семечками — 8 рублей

CoffeeMouse











Формат: кофейня

Адрес: ул. Свердлова, 2

Время работы: с 8.00 до 21.00 с понедельника по пятницу и с 10.00 до 21.00 в субботу и воскресенье

Некоторые позиции из меню:

эспрессо (30 мл) — 2,5 рубля, большой американо — 3,5 рубля

латте — 4 рубля, кофе раф — 4,5 рубля

чай (имбирный, облепиховый, манго-маракуйя, вишневый с корицей) — 4 рубля

сэндвич с овощами или с овощами и рикоттой — 4,5 рубля

салат с тунцом, листьями салата, черри, лимоном — 5,5 рубля

«Банки-Бутылки» (переехал с Зыбицкой)


Фото: Лена Гордейчик, Relax.by

Фото: Лена Гордейчик, Relax.by

Фото: Лена Гордейчик, Relax.by

Фото: Лена Гордейчик, Relax.by

Формат: бар

Адрес: ул. Интернациональная, 25а

Время работы: среда, четверг и воскресенье — с 17.00 до 02.00, пятница и суббота — с 14 до 04.00, понедельник и вторник — выходные

Amelie











Формат: кафе

Адрес: пр-т Дзержинского, 9

Время работы: ежедневно с 11.00 до 23.00

Некоторые позиции из меню:

оливье с курицей и домашним майонезом — 8 рублей

тартар из лосося на подушке из авокадо — 14 рублей

стейк из свинины на гриле — 15 рублей

медальоны из курицы с овощами и соусом тартар — 9 рублей

Kokos


Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Формат: кафе с азиатской едой

Адрес: подземный переход на станции метро «Уручье»

Время работы: ежедневно с 11.00 до 00.00

Некоторые позиции из меню:

Том-ям — 6,5 рубля; пад тай с курицей — 7 рублей

«стеклянная лапша» с овощами, курицей или говядиной — 7 рублей

яичная лапша удон с японскими соусами, овощами, курицей или тофу — 6,5 рубля

По теме: скоро в Минске пройдет Gastrofest. Кофе. Стоимость сетов — 7 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Еще не было ни одного месяца, чтобы в Минске не открылось что-нибудь новенькое. Январь, как вы понимаете, не стал исключением. AFISHA.TUT.BY насчитала как минимум 10...
 
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