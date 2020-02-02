Какие заведения открылись в январе? Вот они (с фото и ценами)

Источник материала: Tut.by

Еще не было ни одного месяца, чтобы в Минске не открылось что-нибудь новое. Январь, как вы понимаете, не стал исключением. AFISHA.TUT.BY насчитала как минимум 10 заведений, о запуске которых должен знать каждый горожанин. Не пойдете — так хоть на фотографии посмотрите. А если этой десятки вам мало, изучите другие подборки рубрики .

«Лебяжий»























Формат: ресторан (подробно о нем мы писали здесь ) Адрес: ул. Ратомская, 2 Время работы: ежедневно с 12.00 до 23.00 Некоторые позиции из меню: оливье с осьминогом или говядиной — 19 рублей суточные щи с боровиками и подосиновиками — 10 рублей борщ с уткой и копченой сметаной — 15 рублей драники со сметаной и щучьей икрой — 23 рубля вареники с картофелем и грибами — 12 рублей жареная корюшка с пюре — 17 рублей морской еж — 13 рублей

«Мануфактура»























Формат: кофейня Адрес: ул. Карла Маркса, 17 Время работы: ежедневно с 9.00 до 23.00 Некоторые позиции из меню: эспрессо — 3,5 рубля; капучино — 4 рубля флэт уайт — 5 рублей; фильтр-кофе — 5 рублей чизкейк — 7 рублей; шу — 6 рублей; клубничный смузи — 7 рублей тарталетка «карамель-орехи» — 7 рублей; тарталетка «брауни» — 7 рублей

Catch























Формат: ресторан Адрес: ул. Мясникова, 25 Время работы: с понедельника по среду с 7.00 до 2.00, в четверг и воскресенье — с 7.00 до 3.00, в пятницу и субботу — с 7.00 до 5.00 Некоторые позиции из меню: тартар из лосося (300 г) — 28 рублей хачапури по-аджарски (500 г) — 23 рубля грибной суп из чечевицы (300 г) — 12 рублей паста с морепродуктами (350 г) — 36 рублей шашлык из мякоти ягненка (250 г) — 38 рублей

O'Petit























Формат: кофейня Адрес: пр-т Победителей, 3 Время работы: ежедневно с 9.00 до 23.00 Некоторые позиции из меню: эспрессо — 2 рубля, латте — 3,5 рубля чай (облепиховый, матча, имбирный) — 4 рубля круассан без начинки — 3 рубля, круассан злаковый с семгой — 6 рублей бутерброд с ветчиной, сыром, зеленью в злаковом полубагете — 6 рублей

«Черная кошка, белый кот»























Формат: кафе сербской кухни Адрес: ул. Я. Купалы, 23 Время работы: с 11.00 до 23.00 Некоторые позиции из меню: вешалица — кусок свинины, подается с фирменным творожным соусом — 8−12 рублей плескавица — это говяжий фарш, подается с овощами и булкой — 8−12 рублей сербские пончики — острые шарики из говяжьего фарша, внутри сыр, подают тоже с булкой: 3 штуки — 9 рублей, 5 — 13 рублей

Accidental point























Формат: бар, кофейня, магазин виниловых пластинок и книг, площадка для музыкальных мероприятий, в том числе образовательных Адрес: ул. Кальварийская, 21 Время работы: бар — среда, четверг и воскресенье с 16.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 16.00 до 02.00 (понедельник и вторник — выходной) Некоторые позиции из меню: эспрессо — 2,5 рубля; капучино — 3,5 рубля; имбирный чай — 6 рублей круассан с джемом и сливочным маслом — 4 рубля сэндвич с чиабаттой, хумусом, огурцом и салатом с семечками — 8 рублей

CoffeeMouse























Формат: кофейня Адрес: ул. Свердлова, 2 Время работы: с 8.00 до 21.00 с понедельника по пятницу и с 10.00 до 21.00 в субботу и воскресенье Некоторые позиции из меню: эспрессо (30 мл) — 2,5 рубля, большой американо — 3,5 рубля латте — 4 рубля, кофе раф — 4,5 рубля чай (имбирный, облепиховый, манго-маракуйя, вишневый с корицей) — 4 рубля сэндвич с овощами или с овощами и рикоттой — 4,5 рубля салат с тунцом, листьями салата, черри, лимоном — 5,5 рубля

«Банки-Бутылки» (переехал с Зыбицкой)

Формат: бар Адрес: ул. Интернациональная, 25а Время работы: среда, четверг и воскресенье — с 17.00 до 02.00, пятница и суббота — с 14 до 04.00, понедельник и вторник — выходные

Amelie























Формат: кафе Адрес: пр-т Дзержинского, 9 Время работы: ежедневно с 11.00 до 23.00 Некоторые позиции из меню: оливье с курицей и домашним майонезом — 8 рублей тартар из лосося на подушке из авокадо — 14 рублей стейк из свинины на гриле — 15 рублей медальоны из курицы с овощами и соусом тартар — 9 рублей

Kokos



Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Формат: кафе с азиатской едой Адрес: подземный переход на станции метро «Уручье» Время работы: ежедневно с 11.00 до 00.00 Некоторые позиции из меню: Том-ям — 6,5 рубля; пад тай с курицей — 7 рублей «стеклянная лапша» с овощами, курицей или говядиной — 7 рублей яичная лапша удон с японскими соусами, овощами, курицей или тофу — 6,5 рубля

По теме: скоро в Минске пройдет Gastrofest. Кофе. Стоимость сетов — 7 рублей

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