Какие заведения открылись в январе? Вот они (с фото и ценами)

Источник материала:
Tut.by
Еще не было ни одного месяца, чтобы в Минске не открылось что-нибудь новое. Январь, как вы понимаете, не стал исключением. AFISHA.TUT.BY насчитала как минимум 10 заведений, о запуске которых должен знать каждый горожанин. Не пойдете — так хоть на фотографии посмотрите. А если этой десятки вам мало, изучите . другие подборки рубрики «Лебяжий»
Формат: ресторан (подробно о нем мы писали ) здесь
Адрес: ул. Ратомская, 2
Время работы: ежедневно с 12.00 до 23.00
Некоторые позиции из меню:
оливье с осьминогом или говядиной — 19 рублей
суточные щи с боровиками и подосиновиками — 10 рублей
борщ с уткой и копченой сметаной — 15 рублей
драники со сметаной и щучьей икрой — 23 рубля
вареники с картофелем и грибами — 12 рублей
жареная корюшка с пюре — 17 рублей
морской еж — 13 рублей
«Мануфактура»
Формат: кофейня
Адрес: ул. Карла Маркса, 17
Время работы: ежедневно с 9.00 до 23.00
Некоторые позиции из меню:
эспрессо — 3,5 рубля; капучино — 4 рубля
флэт уайт — 5 рублей; фильтр-кофе — 5 рублей
чизкейк — 7 рублей; шу — 6 рублей; клубничный смузи — 7 рублей
тарталетка «карамель-орехи» — 7 рублей; тарталетка «брауни» — 7 рублей
Catch
Формат: ресторан
Адрес: ул. Мясникова, 25
Время работы: с понедельника по среду с 7.00 до 2.00, в четверг и воскресенье — с 7.00 до 3.00, в пятницу и субботу — с 7.00 до 5.00
Некоторые позиции из меню:
тартар из лосося (300 г) — 28 рублей
хачапури по-аджарски (500 г) — 23 рубля
грибной суп из чечевицы (300 г) — 12 рублей
паста с морепродуктами (350 г) — 36 рублей
шашлык из мякоти ягненка (250 г) — 38 рублей
O'Petit
Формат: кофейня
Адрес: пр-т Победителей, 3
Время работы: ежедневно с 9.00 до 23.00
Некоторые позиции из меню:
эспрессо — 2 рубля, латте — 3,5 рубля
чай (облепиховый, матча, имбирный) — 4 рубля
круассан без начинки — 3 рубля, круассан злаковый с семгой — 6 рублей
бутерброд с ветчиной, сыром, зеленью в злаковом полубагете — 6 рублей
«Черная кошка, белый кот»
Формат: кафе сербской кухни
Адрес: ул. Я. Купалы, 23
Время работы: с 11.00 до 23.00
Некоторые позиции из меню:
вешалица — кусок свинины, подается с фирменным творожным соусом — 8−12 рублей
плескавица — это говяжий фарш, подается с овощами и булкой — 8−12 рублей
сербские пончики — острые шарики из говяжьего фарша, внутри сыр, подают тоже с булкой: 3 штуки — 9 рублей, 5 — 13 рублей
Accidental point
Формат: площадка для музыкальных мероприятий, в том числе образовательных бар, кофейня, магазин виниловых пластинок и книг,
Адрес: ул. Кальварийская, 21
Время работы: бар — среда, четверг и воскресенье с 16.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 16.00 до 02.00 (понедельник и вторник — выходной)
Некоторые позиции из меню:
эспрессо — 2,5 рубля; капучино — 3,5 рубля; имбирный чай — 6 рублей
круассан с джемом и сливочным маслом — 4 рубля
сэндвич с чиабаттой, хумусом, огурцом и салатом с семечками — 8 рублей
CoffeeMouse
Формат: кофейня
Адрес: ул. Свердлова, 2
Время работы: с 8.00 до 21.00 с понедельника по пятницу и с 10.00 до 21.00 в субботу и воскресенье
Некоторые позиции из меню:
эспрессо (30 мл) — 2,5 рубля, большой американо — 3,5 рубля
латте — 4 рубля, кофе раф — 4,5 рубля
чай (имбирный, облепиховый, манго-маракуйя, вишневый с корицей) — 4 рубля
сэндвич с овощами или с овощами и рикоттой — 4,5 рубля
салат с тунцом, листьями салата, черри, лимоном — 5,5 рубля
«Банки-Бутылки» (переехал с Зыбицкой)
Формат: бар
Адрес: ул. Интернациональная, 25а
Время работы: среда, четверг и воскресенье — с 17.00 до 02.00, пятница и суббота — с 14 до 04.00, понедельник и вторник — выходные Amelie
Формат: кафе
Адрес: пр-т Дзержинского, 9
Время работы: ежедневно с 11.00 до 23.00
Некоторые позиции из меню:
оливье с курицей и домашним майонезом — 8 рублей
тартар из лосося на подушке из авокадо — 14 рублей
стейк из свинины на гриле — 15 рублей
медальоны из курицы с овощами и соусом тартар — 9 рублей
Kokos
Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь
Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь
Формат: кафе с азиатской едой
Адрес: подземный переход на станции метро «Уручье»
Время работы: ежедневно с 11.00 до 00.00
Некоторые позиции из меню:
Том-ям — 6,5 рубля; пад тай с курицей — 7 рублей
«стеклянная лапша» с овощами, курицей или говядиной — 7 рублей
яичная лапша удон с японскими соусами, овощами, курицей или тофу — 6,5 рубля
По теме: скоро в Минске пройдет Gastrofest. Кофе. Стоимость сетов — 7 рублей
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Еще не было ни одного месяца, чтобы в Минске не открылось что-нибудь новенькое. Январь, как вы понимаете, не стал исключением. AFISHA.TUT.BY насчитала как минимум 10...