«Трешки» в готовых минских новостройках: почем их сейчас продают

Источник материала: Tut.by

За прошлый год квартиры в новостройках заметно подорожали , особенно «однушки» и «двушки». Самыми стабильными по цене оказались трехкомнатные квартиры в новостройках — за год они выросли всего на 1% на первичном рынке. REALTY.TUT.BY посмотрел, почем сейчас продаются «трешки» в домах, сданных в эксплуатацию не больше трех лет назад.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новостройка на Олешева, 5 была сдана в 2018 году. Это монолитно-каркасный дом со свободными планировками квартир от УКСа Советского района. Летом 2016 года желающие построиться в этой 10-этажке доме вынуждены были отстоять очередь . Ажиотаж вызвала стоимость квадратного метра по 760−810 долларов.



Фото: realt.by

Трехкомнатная квартира площадью 70 м² продается сейчас за 93,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 334 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В прошлом году Фрунзенский район был лидером по продажам в нем жилья. Напомним, что он самый крупный в Минске по площади и по количеству многоквартирных домов. Здесь, к слову, до сих пор возводятся новостройки: в основном, правда, для очередников.



Фото: realt.by

В прошлом году в микрорайоне Сухарево на улице Семеняко, 15 был сдан в эксплуатацию панельный дом с квартирами с отделкой. «Трешка» площадью 77 м² на 16 этаже продается за 94,9 тысячи долларов, по 1 232 по «квадрат».



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В этом же микрорайоне на улице Лосика, 31/1 в 2017 году был сдан в эксплуатацию каркасно-блочный 19-этажный дом. Квартира площадью 73 м² продается тут за 95 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 301 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В Заводском районе на улице Одесской, 4 в 2017 году сдался панельный дом. Трехкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров. Цена — 98,8 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 240 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В Ленинском районе на Игуменском тракте, 14 продается трехкомнатная квартира в каркасной новостройке 2017 года. Дом семиэтажный, его возведением занимался УКС. Квартира площадью 80 м² продается за 115 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 443 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

По этому дому на улице Гурского, 41, расположенного в жилом комплексе у станции метро «Михалово», можно отследить, как менялись цены на новостройки в течение пяти лет. Этот дом «УНР-10 Инвест» начал строить в 2014 году, когда цены на рынке недвижимости просто зашкаливали. Объект был примечателен тем, что застройщик впервые вывел на столичный рынок квартиры-студии. Цена квадратного метра на квартиры в этом доме 1450−1800 долларов за квадратный метр. Самые дорогие были малометражки. Цена квадратного метра в «трешке» площадью 69,3 м² была 1450 долларов при 75% оплате стоимости и 1800 при взносе менее 30%. Была еще и промежуточная цифра в 1 595 долларов за «квадратный метр. Но это уже не столь важно. Суть в том, что через пару лет цены значительно упали и во втором доме, например, цена квадратного метра в этой же «трешке» была 1100 долларов.



Фото: realt.by

Сейчас трехкомнатная квартира в первом доме на Гурского, 41 продается за 118 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 743 за квадратный метр. С учетом того, сколько хозяин выложил за квартиру в 2014 году, он, похоже, ничего не выигрывает от этой продажи.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by