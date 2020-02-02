ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Трешки» в готовых минских новостройках: почем их сейчас продают

02.02.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За прошлый год квартиры в новостройках заметно подорожали, особенно «однушки» и «двушки». Самыми стабильными по цене оказались трехкомнатные квартиры в новостройках — за год они выросли всего на 1% на первичном рынке. REALTY.TUT.BY посмотрел, почем сейчас продаются «трешки» в домах, сданных в эксплуатацию не больше трех лет назад.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новостройка на Олешева, 5 была сдана в 2018 году. Это монолитно-каркасный дом со свободными планировками квартир от УКСа Советского района. Летом 2016 года желающие построиться в этой 10-этажке доме вынуждены были отстоять очередь. Ажиотаж вызвала стоимость квадратного метра по 760−810 долларов.


Фото: realt.by

Трехкомнатная квартира площадью 70 м² продается сейчас за 93,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 334 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

В прошлом году Фрунзенский район был лидером по продажам в нем жилья. Напомним, что он самый крупный в Минске по площади и по количеству многоквартирных домов. Здесь, к слову, до сих пор возводятся новостройки: в основном, правда, для очередников.


Фото: realt.by

В прошлом году в микрорайоне Сухарево на улице Семеняко, 15 был сдан в эксплуатацию панельный дом с квартирами с отделкой. «Трешка» площадью 77 м² на 16 этаже продается за 94,9 тысячи долларов, по 1 232 по «квадрат».


Фото: realt.by

Фото: realt.by

В этом же микрорайоне на улице Лосика, 31/1 в 2017 году был сдан в эксплуатацию каркасно-блочный 19-этажный дом. Квартира площадью 73 м² продается тут за 95 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 301 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

В Заводском районе на улице Одесской, 4 в 2017 году сдался панельный дом. Трехкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров. Цена — 98,8 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 240 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

В Ленинском районе на Игуменском тракте, 14 продается трехкомнатная квартира в каркасной новостройке 2017 года. Дом семиэтажный, его возведением занимался УКС. Квартира площадью 80 м² продается за 115 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 443 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

По этому дому на улице Гурского, 41, расположенного в жилом комплексе у станции метро «Михалово», можно отследить, как менялись цены на новостройки в течение пяти лет. Этот дом «УНР-10 Инвест» начал строить в 2014 году, когда цены на рынке недвижимости просто зашкаливали. Объект был примечателен тем, что застройщик впервые вывел на столичный рынок квартиры-студии. Цена квадратного метра на квартиры в этом доме 1450−1800 долларов за квадратный метр. Самые дорогие были малометражки. Цена квадратного метра в «трешке» площадью 69,3 м² была 1450 долларов при 75% оплате стоимости и 1800 при взносе менее 30%. Была еще и промежуточная цифра в 1 595 долларов за «квадратный метр. Но это уже не столь важно. Суть в том, что через пару лет цены значительно упали и во втором доме, например, цена квадратного метра в этой же «трешке» была 1100 долларов.


Фото: realt.by

Сейчас трехкомнатная квартира в первом доме на Гурского, 41 продается за 118 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 743 за квадратный метр. С учетом того, сколько хозяин выложил за квартиру в 2014 году, он, похоже, ничего не выигрывает от этой продажи.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приценились к трехкомнатным квартирам в домах, сданных пару лет назад.
 
Новости дня
Новости разные
 
Работать с максимальным напряжением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Чырвоны прамень
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика