|
«Трешки» в готовых минских новостройках: почем их сейчас продают
Источник материала: Tut.by
За прошлый год квартиры в новостройках
Новостройка на Олешева, 5 была сдана в 2018 году. Это монолитно-каркасный дом со свободными планировками квартир от УКСа Советского района. Летом 2016 года желающие построиться в этой 10-этажке доме вынуждены были отстоять
Трехкомнатная квартира площадью 70 м² продается сейчас за 93,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 334 за квадратный метр.
В прошлом году Фрунзенский район был лидером по продажам в нем жилья. Напомним, что он самый крупный в Минске по площади и по количеству многоквартирных домов. Здесь, к слову, до сих пор возводятся новостройки: в основном, правда, для очередников.
В прошлом году в микрорайоне Сухарево на улице Семеняко, 15 был сдан в эксплуатацию панельный дом с квартирами с отделкой. «Трешка» площадью 77 м² на 16 этаже продается за 94,9 тысячи долларов, по 1 232 по «квадрат».
В этом же микрорайоне на улице Лосика, 31/1 в 2017 году был сдан в эксплуатацию каркасно-блочный 19-этажный дом. Квартира площадью 73 м² продается тут за 95 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 301 за квадратный метр.
В Заводском районе на улице Одесской, 4 в 2017 году сдался панельный дом. Трехкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров. Цена — 98,8 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 240 за квадратный метр.
В Ленинском районе на Игуменском тракте, 14 продается трехкомнатная квартира в каркасной новостройке 2017 года. Дом семиэтажный, его возведением занимался УКС. Квартира площадью 80 м² продается за 115 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 443 за квадратный метр.
По этому дому на улице Гурского, 41, расположенного в жилом комплексе у станции метро «Михалово», можно отследить, как менялись цены на новостройки в течение пяти лет. Этот дом «УНР-10 Инвест» начал строить в 2014 году, когда цены на рынке недвижимости просто зашкаливали. Объект был примечателен тем, что застройщик впервые вывел на столичный рынок квартиры-студии. Цена квадратного метра на квартиры
Сейчас трехкомнатная квартира в первом доме на Гурского, 41 продается за 118 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 743 за квадратный метр. С учетом того, сколько хозяин выложил за квартиру в 2014 году, он, похоже, ничего не выигрывает от этой продажи.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приценились к трехкомнатным квартирам в домах, сданных пару лет назад.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)