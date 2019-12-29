Четыре рецепта вкусных завтраков, которые удивят своей простотой

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY продолжает делиться рецептами завтраков, которые белорусы публикуют в инстаграм. Хотите попасть на страницы портала? Добавляйте свои кулинарные открытия, ставьте хештег #гоузавтракать и отмечайте наш аккаунт .

Сырники из риккоты со шпинатом

А вы знали, что сырники могут быть не только с творогом? Автор кулинарного блога Анастасия готовит десятки вариантов этого блюда. Один из них — сырники с риккотой и шпинатом.

⠀

Для рецепта понадобится:

сыр рикотта — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

шпинат свежий — 30 г;

сыр твердый — 40 г;

рисовая мука — 40 г;

соль, специи по вкусу.

Как приготовить:

Шпинат порезать. Сыр натереть на мелкой тёрке. Рикотту размять, добавить яйцо и перемешать до гладкости. Добавить сыр и шпинат, специи и соль по вкусу. Хорошо перемешать. Последней всыпать муку и замесить тесто. Рабочую поверхность присыпать мукой и, выкладывая столовой ложкой тесто, сформировать сырники. Обжаривать их на масле с двух сторон. В конце подержать под крышкой, чтобы сырники хорошо пропеклись.

Вафли из овсянки

Подписчица , которая сама похудела на 15 кг, поделилась с GO.TUT.BY вот таким завтраком. Подойдет тем, у кого есть вафельница.

Для рецепта понадобится:

яйцо — 1 шт.;

молоко 1.5% — 30 мл.;

овсянка — 50 г;

сыр — 40 г;

лук зелёный;

разрыхлитель — 1 г;

соль, специи по вкусу.

Как приготовить:

Сыр натереть на крупной терке, лук порезать. Смешать все ингредиенты и жарить в вафельнице до золотистого цвета.

Авокадо с яйцом

На приготовление этого завтрака, уверяет автор блога о здоровом питании Лера, у вас уйдет всего 20 минут — при этом ваше участие особо не понадобится.

Для рецепта понадобится:

авокадо большое — 1 шт.;

яйцо — 2 шт.;

соль, перец по вкусу;

зелень для украшения.

Как приготовить:

Разрежьте авокадо наполовину, достаньте косточку. Разогрейте духовку до 180 °C. Извлеките из авокадо немного мякоти, чтобы поместилось все яйцо. Влейте его в получившееся отверстие, посолите, поперчите. Запекайте авокадо с яйцом около 20 минут. Подавайте, украсив зеленью.

Тосты с томатами

Простые тосты за несколько минут предлагает приготовить минчанка Вероника .

Для рецепта понадобится:

яйцо — 2 шт.;

тост или хлеб — несколько ломтиков;

сливочное масло;

помидоры (можно черри),

зелень.

Как приготовить:

Тост положить на разогретую сковороду и немного подсушить. Яйца хорошо взбить в емкости и вылить на сковороду. Быстро их мешать лопаткой (меньше минуты). Добавить кусочек масла, перемешать все и снять со сковороды. Переложить яичную смесь на тост, добавить томаты и зелень (по вкусу).

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайтесь на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями и своими завтраками с хештегом #гоузавтракать — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com