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Четыре рецепта вкусных завтраков, которые удивят своей простотой

02.02.2020 08:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY продолжает делиться рецептами завтраков, которые белорусы публикуют в инстаграм. Хотите попасть на страницы портала? Добавляйте свои кулинарные открытия, ставьте хештег #гоузавтракать и отмечайте наш аккаунт.

Сырники из риккоты со шпинатом

А вы знали, что сырники могут быть не только с творогом? Автор кулинарного блога Анастасия готовит десятки вариантов этого блюда. Один из них — сырники с риккотой и шпинатом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GO.TUT.BY (@gotutby) 25 Янв 2020 в 11:17 PST


Для рецепта понадобится:

  • сыр рикотта — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • шпинат свежий — 30 г;
  • сыр твердый — 40 г;
  • рисовая мука — 40 г;
  • соль, специи по вкусу.

Как приготовить:

  1. Шпинат порезать. Сыр натереть на мелкой тёрке.
  2. Рикотту размять, добавить яйцо и перемешать до гладкости. Добавить сыр и шпинат, специи и соль по вкусу. Хорошо перемешать. Последней всыпать муку и замесить тесто.
  3. Рабочую поверхность присыпать мукой и, выкладывая столовой ложкой тесто, сформировать сырники. Обжаривать их на масле с двух сторон. В конце подержать под крышкой, чтобы сырники хорошо пропеклись.

Вафли из овсянки

Подписчица, которая сама похудела на 15 кг, поделилась с GO.TUT.BY вот таким завтраком. Подойдет тем, у кого есть вафельница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GO.TUT.BY (@gotutby) 29 Дек 2019 в 12:03 PST

Для рецепта понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко 1.5% — 30 мл.;
  • овсянка — 50 г;
  • сыр — 40 г;
  • лук зелёный;
  • разрыхлитель — 1 г;
  • соль, специи по вкусу.

Как приготовить:

  1. Сыр натереть на крупной терке, лук порезать.
  2. Смешать все ингредиенты и жарить в вафельнице до золотистого цвета.

Авокадо с яйцом

На приготовление этого завтрака, уверяет автор блога о здоровом питании Лера, у вас уйдет всего 20 минут — при этом ваше участие особо не понадобится.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GO.TUT.BY (@gotutby) 18 Янв 2020 в 10:41 PST

Для рецепта понадобится:

  • авокадо большое — 1 шт.;
  • яйцо — 2 шт.;
  • соль, перец по вкусу;
  • зелень для украшения.

Как приготовить:

  1. Разрежьте авокадо наполовину, достаньте косточку. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. Извлеките из авокадо немного мякоти, чтобы поместилось все яйцо. Влейте его в получившееся отверстие, посолите, поперчите.
  3. Запекайте авокадо с яйцом около 20 минут. Подавайте, украсив зеленью.

Тосты с томатами

Простые тосты за несколько минут предлагает приготовить минчанка Вероника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GO.TUT.BY (@gotutby) 11 Янв 2020 в 11:09 PST

Для рецепта понадобится:

  • яйцо — 2 шт.;
  • тост или хлеб — несколько ломтиков;
  • сливочное масло;
  • помидоры (можно черри),
  • зелень.

Как приготовить:

  1. Тост положить на разогретую сковороду и немного подсушить.
  2. Яйца хорошо взбить в емкости и вылить на сковороду. Быстро их мешать лопаткой (меньше минуты).
  3. Добавить кусочек масла, перемешать все и снять со сковороды.
  4. Переложить яичную смесь на тост, добавить томаты и зелень (по вкусу).

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайтесь на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями и своими завтраками с хештегом #гоузавтракать — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY.

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