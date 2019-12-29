Четыре рецепта вкусных завтраков, которые удивят своей простотой
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Источник материала:
Tut.by
GO.TUT.BY продолжает делиться рецептами завтраков, которые белорусы публикуют в инстаграм. Хотите попасть на страницы портала? Добавляйте свои кулинарные открытия, ставьте хештег #гоузавтракать и отмечайте наш . аккаунт Сырники из риккоты со шпинатом
А вы знали, что сырники могут быть не только с творогом? Автор
Анастасия готовит десятки вариантов этого блюда. Один из них — сырники с риккотой и шпинатом. кулинарного блога
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Для рецепта понадобится:
сыр рикотта — 250 г;
яйцо — 1 шт.;
шпинат свежий — 30 г;
сыр твердый — 40 г;
рисовая мука — 40 г;
соль, специи по вкусу.
Как приготовить:
Шпинат порезать. Сыр натереть на мелкой тёрке.
Рикотту размять, добавить яйцо и перемешать до гладкости. Добавить сыр и шпинат, специи и соль по вкусу. Хорошо перемешать. Последней всыпать муку и замесить тесто.
Рабочую поверхность присыпать мукой и, выкладывая столовой ложкой тесто, сформировать сырники. Обжаривать их на масле с двух сторон. В конце подержать под крышкой, чтобы сырники хорошо пропеклись.
Вафли из овсянки
, которая сама похудела на 15 кг, поделилась с GO.TUT.BY вот таким завтраком. Подойдет тем, у кого есть вафельница. Подписчица
Для рецепта понадобится:
яйцо — 1 шт.;
молоко 1.5% — 30 мл.;
овсянка — 50 г;
сыр — 40 г;
лук зелёный;
разрыхлитель — 1 г;
соль, специи по вкусу.
Как приготовить:
Сыр натереть на крупной терке, лук порезать.
Смешать все ингредиенты и жарить в вафельнице до золотистого цвета.
Авокадо с яйцом
На приготовление этого завтрака, уверяет автор
о здоровом питании Лера, у вас уйдет всего 20 минут — при этом ваше участие особо не понадобится. блога
Для рецепта понадобится:
авокадо большое — 1 шт.;
яйцо — 2 шт.;
соль, перец по вкусу;
зелень для украшения.
Как приготовить:
Разрежьте авокадо наполовину, достаньте косточку. Разогрейте духовку до 180 °C.
Извлеките из авокадо немного мякоти, чтобы поместилось все яйцо. Влейте его в получившееся отверстие, посолите, поперчите.
Запекайте авокадо с яйцом около 20 минут. Подавайте, украсив зеленью.
Тосты с томатами
Простые тосты за несколько минут предлагает приготовить минчанка
. Вероника
Для рецепта понадобится:
яйцо — 2 шт.;
тост или хлеб — несколько ломтиков;
сливочное масло;
помидоры (можно черри),
зелень.
Как приготовить:
Тост положить на разогретую сковороду и немного подсушить.
Яйца хорошо взбить в емкости и вылить на сковороду. Быстро их мешать лопаткой (меньше минуты).
Добавить кусочек масла, перемешать все и снять со сковороды.
Переложить яичную смесь на тост, добавить томаты и зелень (по вкусу).
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GO.TUT.BY продолжает делиться рецептами завтраков, которые публикуют наши читатели в инстаграм.
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