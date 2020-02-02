30 косметических операций для 17-летней британки. Почему ее ни разу не спросили о возрасте?

Источник материала: Tut.by

К возрасту 17 лет «Сара» потратила 15 тысяч фунтов на 30 косметических операций — и при этом ее ни разу не попросили доказать, что она совершеннолетняя.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com



Еще до этого Сара (это вымышленное, а не реальное имя) заболела анорексией и лечилась от этого психического заболевания в специальной клинике.

Лечение было успешным, и подростку удалось преодолеть нездоровое отношение к еде. Однако оно сменилось другой странностью: Саре перестала нравиться её внешность, особенно нос.

Мать Сары Мэри (это тоже не настоящее имя) говорит: «Сара была поглощена мыслью о том, что форма её носа далека от совершенства и что его надо выправить хирургическим путем».

По её словам, некоторые клиники, куда обращалась её дочь, пытались убедить её, что кроме носа ей надо также изменить форму губ путем специальных инъекций.

Сара не просила разрешения у родителей на проведение таких процедур. Вместо этого она просто платила их кредитными картами или при помощи PayPal. При этом она всегда указывала, что ей 20 лет, но никто никогда не требовал от нее подтверждения возраста.

Неожиданный долг

Сара сначала посещала салоны красоты в ее районе, но вскоре открыла для себя специализированные клиники в районе лондонской Харли-стрит.

Она с 16 лет начала просить родителей об операции по изменению формы носа, но те отказывали ей, считая, что ей слишком рано думать об этом.

И тут однажды муж Мэри получил счет по кредитной карте на сумму в 6,5 тысячи фунтов.

«Мы сразу поняли, что она сделала, — рассказывает Мэри. — Оказалось, что на следующей день у нее была назначена операция по изменению формы носа, и она умоляла нас дать на это согласие».

Клиника, в которой должна была состояться операция, имеет хорошую репутацию, и Мэри с мужем в конце концов сжалились и дали Саре согласие на операцию.

После операции Сара несколько дней была счастлива, но вскоре разочаровалась в результатах. С тех пор она потратила еще 5 тысяч на другие косметические процедуры.

«Она думала, что после операции будет чувствовать себя иначе, — говорит Мэри. — Она считала, что причина всех её неприятностей именно в этом, Но дело было не в этом, и я считаю, что именно поэтому ей стало ещё хуже».

«Сначала я была в ярости. Но теперь понимаю, что с ней что-то глубоко не в порядке», — говорит Мэри.

Но Мэри и её мужу, по её словам, было очень трудно понять, каким образом Сара, которая имеет серьезные психологические проблемы, а также страдает синдромом Аспергера, сумела оплатить все эти косметические процедуры, ни разу не столкнувшись с необходимостью подтверждения своего возраста.

«Я считаю, что такие клиники как минимум должны требовать какого-то удостоверения личности. Ведь вы не можете купить в местной лавке или супермаркете бутылку вина, не имея подтверждения своего совершеннолетия», — говорит Мэри.

Каролин Пэйн, представляющая Британскую ассоциацию косметической и пластической хирургии (БАКПХ), говорит: «В данном случае речь идет о психически не совсем уравновешенной молодой женщине, но её случай подтверждает, что доступ к таким операциям слишком прост».

«Такие клиники должны настоятельно требовать подтверждения личности и возраста. Я не впервые сталкиваюсь с подобными случаями и знаю, что подобные проблемы есть во всей отрасли косметической медицины».



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ненужные процедуры

Работа косметических клиник регулируется законом только в тех случаях, когда они предлагают клиентам хирургические операции. При этом нехирургические процедуры составляют 70−80% их деятельности в Британии, — говорит Каролин Пэйн.

По её словам, это означает, что такие клиники действуют по собственным правилам и ни перед кем не отчитываются.

Рекомендации БАКПХ содержат указание, что проведение косметических процедур пациентам моложе 18 лет должно быть исключением и предприниматься только после полной оценки всех рисков, включая психологические последствия такого вмешательства.

Ассоциация также рекомендует при принятии решения о проведении таких процедур советоваться с родителями или опекунами, хотя закон этого не требует.

В отличие от сферы косметической хирургии, такая отрасль, как нанесение татуировок, находится под строгим контролем.

По словам Пэйн, закон решительно запрещает делать татуировки тем, кому не исполнилось 18 лет. Специалисты по татуировкам должны иметь лицензию от местных властей и выставлять удостоверение об этом в своем салоне.

Сейчас БАКПХ разрабатывает процедуру сертификации косметических клиник совместно с правительством, Королевским колледжем хирургов и Генеральным медицинским советом.

«Мы встревожены сообщениями о том, что психически неуравновешенные пациенты могут получать доступ к косметическим процедурам без должной оценки их состояния, — заявил представитель министерства здравоохранения. — Сейчас рассматриваются меры, которые помогут людям принимать взвешенные решения, в том числе введение ограничений по возрасту».

Родители Сары обратились с жалобами в те клиники, которые им удалось установить из числа тех, с которыми общалась их дочь.

Многие из них вернули деньги, но другие отказываются сделать это, ссылаясь на защиту конфиденциальности пациента.