«Нам сказали, что операция для щенка будет стоить не меньше 700 рублей». Истории о спасении животных

Источник материала: Tut.by

«Мех дня» — наш зимний проект о животных. В нем мы рассказываем истории про ваших питомцев, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.

По этому же адресу вы можете задать любой вопрос о животных и о том, как сделать вашу совместную жизнь лучше, представителю международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Ответ мы обязательно опубликуем.

Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут .

Пожалуйста, обратите внимание. Все довольно просто: в письме должны быть и фотографии, и рассказ о животном! Просто снимки без историй мы не публикуем. Равно как и рассказы без изображений, состоящие из пары предложений. Наверняка ваш питомец заслуживает хорошей истории, а кто может ее рассказать лучше вас?

Делимся новыми историями со счастливым концом

«После всех перипетий своей жизни, после смены хозяев Мурзик наконец расслабился и успокоился»

— Мурзику пришлось многое пережить: предательство людей, постоянную смену хозяев. При этом кот чудесный: умный и преданный друг, нянька для детей — как кошачьих, так и человеческих. Но ему раз за разом не везло… Он не успевал толком привыкнуть к дому, как уже нужно было искать новый.



Взрослый Мурзик с младшим товарищем

Счастливая глава в жизни Мурзика началась, когда он попал в наш дом. Первые дни мы притирались друг к другу, кот изучал свое новое жилище, был насторожен, ведь мы были для него чужими, а в доме пахло кошкой (наша старушка Маруся ушла из жизни незадолго до этого), и он не мог ее найти. Мурзик шипел на нас и даже пытался рычать, но терпение, ласка и вкусная еда сделали свое дело. За полтора года мы с Мурзиком стали лучшими друзьями.



А это сам Мурзик в детстве





Домашние смеются: по Мурзику всегда можно определить, где именно я нахожусь в квартире. После всех перипетий своей жизни, после смены хозяев Мурзик наконец расслабился и успокоился.

Конечно, он любит вкусно покушать и сладко поспать. Хоть пушистику уже 6 лет, временами он резвится, как котенок: гоняется за мячиком, ловит фантик на веревочке, устраивает пробежку по квартире. Часто сидит на подоконнике и наблюдает за происходящим на улице. Мурзик — домашний котик, на улицу мы его не выпускаем, да он и не стремится: может быть, помнит свое детство.





Наш любимец очень чистоплотный, всегда содержит в идеальном состоянии свою роскошную пятнистую шубку. Никогда не было проблем с лотком. Повезло нам и с новогодним периодом: Мурз равнодушен к елочным игрушкам, мишуре и гирляндам, никогда не пробовал опрокинуть елку. Очень спокойно он относится и к детским игрушкам, никогда не пробовал их сломать, прокусить или проглотить.

Для меня этот пушистый красавец стал настоящей отдушиной в жизни. Каждый вечер перед сном он укладывается мне на живот и просит почесать за ушком. И я буквально физически ощущаю, как заботы дня уходят, становится легче дышать… Мурзик лечит и других членов семьи: если у кого-то что-то болит, он ложится на больное место и греет его мурлыча. Я очень рада, что этот котик появился в нашей жизни и стал полноправным членом семьи.

«Щенок встретил нас на задних лапах в первый день нового года»

Эта история началась 1 января 4 года назад. Отметив у родственников второй день Нового года, мы с семьей возвращались домой. Зашли в лифт, спустились на первый этаж. Когда двери лифта открылись, на площадке нас ждал сюрприз. На задних лапах стоял щенок!

Поначалу мы особо не удивились. Дом ведомственный (Министерства культуры), а значит, жители — артисты и прочая богемная публика. Наверняка кто-то научил собаку «колядовать». Мы, естественно, поаплодировали артисту и, поскольку, к сожалению, угостить его было нечем, направились к выходу из подъезда.

«Артист» приземлился на все 4 лапы, а точнее, на 3. Четвертую (переднюю левую) он поджимал. Сначала думали, что просто обморозил (мороз в те дни был до -20). Ну хорошо хоть люди впустили в подъезд погреться!





Щенок поковылял в тамбур и лег. Дочка подошла, погладила лапу — завизжал. Дело оказалось серьезнее. Принесли еды, какое-то покрывало. Щенок худой, значит сбежал давно, и очень похоже, что не местный.

Коллегиально приняли решение: нужно отвести в лечебницу. Нашли круглосуточную ветлечебницу, поехали… Врач предположил, что у пса перелом, но заключение могут дать только после рентгена.

Время позднее, найденыша нужно забирать домой. Но есть проблема — кот! Коту объяснили: «это» ненадолго! Он слушать не хотел, забрался на верхний шкафчик в кухне и лишь изредка спускался поесть и сходить в туалет.

Назавтра поехали в частную ветлечебницу. Сделали рентген. Вердикт: множественный перелом кости, операция сложная, от 500 до 700 рублей.





Денег на тот момент денег таких не было, вернулись домой грустными. Но решили не сдаваться и поискать вариант дешевле. И он нашелся!

Через два дня сделали операцию. Собирали кость по кусочкам. В течение месяца я выносил его гулять на улицу на руках. Кот за это время постепенно привык, стал чаще спускаться «с верхнего этажа», а уже через неделю оба спокойно ели вместе.

Все попытки найти его хозяина остались без результата. Да и если честно, я уже и сам не хотел его никому отдавать.





Прошел месяц после операции, сняли спицы. И через неделю на закрытой площадке выгула решил его спустить с поводка. Радости собаки не было предела! Да еще и возраст такой, что все вокруг — друзья. Когда на прогулке другие собачники спрашивают, что за порода, отвечаю: «Лайка лайт-вершн».

С тех пор прошло уже несколько лет: в районе, где мы живем, есть удобная лесопарковая зона, где Рекс (такую мы дали ему кличку) носится за живностью и радуется жизни. Если увидит зайца — зови хозяин, хоть обзовись! Пока не устану — не вернусь. Потом, конечно, приходит — с извиняющейся мордой.





В доме с котом полное взаимопонимание. Если захотят обратить на себя внимание — носятся друг за другом по квартире. Инициатором может быть как один, так и другой.





Готовим еду обоим сразу. Но в еде строгое правило (они как-то сами между собой договорились!): первым должен начать есть Тишка (кот). Причем если он посчитает, что в его миске не так вкусно, может подойти и начать есть из миски Рекса, а затем вернуться к своей. Когда Тишка уходит, Рекс имеет право съесть и свою еду, и еду кота.

Так и живем!

«У меня на балконе были настоящие кошачьи ясли»

Первая, главная, кошка в моей жизни появилась в 2010 году, через месяц после смерти папы. Взяла ее малышкой из дома в частном секторе. Случайно узнала о рождении котят у знакомых (которые, увы, не стерилизовали кошку, а потому в очередной раз не знали, что делать с котятами) и в возрасте 1,5 месяца привезла малышку из этого выводка к себе домой.





Забегая вперед, скажу: теперь я понимаю, что это слишком рано. У нас все сложилось благополучно, но не рекомендую так рано отнимать котят от матери.





Котя внесла в нашу с мамой жизнь очень много красок и радости, как будто в доме появился ребенок. Маленькой она была таким чертенком! Однажды запуталась в гардине, стала метаться, как в сети, сорвала ее с петель и понеслась с ней по коридору, как невеста в белом. Или украла курицу, оставленную для разморозки, и затащила ее под кровать (курицу обнаружили по мокрому следу). Много всякого было за эти годы. Но мне никогда не хотелось ее ругать. Я просто шла со смехом убирать последствия.





Мама говорила, что Котя шла к двери меня встречать, когда я только подходила к дому, чувствовала меня на расстоянии.

С 2012 года мы живем уже в другой квартире. К сожалению, мамы больше нет. И Котя — самое близкое существо, она всегда рядом со мной.

Моя Котя — просто идеальная кошка. Сейчас она серьезная барышня, никогда не шкодит, ночью не будит. Но иногда любит побегать, поиграть в прятки и догонялки, как маленький котенок.





Ни разу за все эти годы я не пожалела, что взяла маленькую кошечку в 2010 году. Хочу только одного — чтобы Котя жила очень долго…









Пришлось Коте, правда, пережить одно потрясение — встречу с беременной кошкой Василисой, которая вместе с выводком жила у нас долгое время.

Вася очень отличалась от других котов во дворе дома, куда я переехала. Она сидела всегда отдельно, такая гордая и неприступная. Как выяснилось позже, ее хозяйка из соседнего подъезда умерла, родственники продали квартиру, а Василиса осталась жить на улице.

Другие коты ее обижали, поэтому я иногда стала приглашать Васю в подъезд, чтобы она поела спокойно. Запала мне в душу эта кошка. Видимо, я ей тоже. Потому что 16 апреля 2017 года (на Пасху) Василиса пришла к моей квартире на четвертом этаже, будучи глубоко беременной.





Видимо, поверила мне и решила, что я не опасна для будущих котят. Я вымыла ее в ванной, причем сопротивления не было вообще. На следующий день мы поехали к ветеринару, выяснилось, что стерилизовать кошку на этом сроке рискованно для ее жизни. Поэтому мы вытравили блох и стали с волнением ждать пополнения.





В ночь с 27 на 28 апреля родились котята. К этому времени уже была обустроена коробка из-под пылесоса под «детскую». В ней поселились одна котодевочка и три котомальчика.





Василиса очень ответственно подошла к воспитанию малышей. Жила эта семейка на кухне и застекленном балконе, где стояло 4 лотка с древесным наполнителем. И кошка, и малыши ни разу не ошиблись с местом туалета. Через две недели началась движуха на всей отведенной им территории. Когда я входила в эти ясли, мне навстречу неслась дружная кошачья стая. А когда я шла к двери, эта же стая не пускала меня или пыталась вырваться вместе со мной. Уборка на кухне, естественно, была каждый день. Когда начался прикорм малышей, случались конфузы. Например, один котенок лакает манку, а другой в это время решил прыгнуть на брата — брызги в разные стороны, и два котенка в манке. Смеюсь, мою пол, стены, котят…

Все котята получили имена. Первая рожденная девочка — Пчелка. Очень активная и деятельная, копия мамы, только в белых носочках.





Ее взяла моя ученица. Теперь это кошечка Моня, любимица всего дома. Ее новая семья присылает фото, из которых видно, что жизнь Пчелки удалась.





Второй котенок — Тигр Серебристый. Уехал жить в частный дом и был наречен просто Васей.





Третий котенок — Кузя, любил прятаться в шкафчике под мойкой и спать там. Отсюда и имя такое. К своему хозяину он вышел навстречу сам.





Последним от нас уехал котенок с белым кончиком хвоста и цветным носиком — Том. Он живет с бабушкой в деревне. Спит на подушках, видно, что его уважают.

Так как примирения Коти и Василисы даже после пристройства котят не случилось, Василисе также нашли нового хозяина, подарив еще и много приданого (ее любимую когтеточку, коврик, лоток, игрушки, корм на ближайший месяц). С Васей в новом доме все хорошо, она привыкла к хозяину, он — к ней, живут дружно.

Я для себя решила, что никого не хочу больше пристаивать, так как прикипаю сердцем к этим пушистикам и потом очень тоскую… Но знаю, что если понадобится моя помощь, снова не пройду мимо.

Ищут дом и добрые руки

Рыжуля





Медовая кошечка в поиске семьи. Если вы разыскиваете доброго, уютного, мирного друга, то читаете нужный текст.

Рыжуля именно такая, она чудесная! Теплая, мягкая, умная, понимающая. С ней можно поговорить, и она ответит. Любит с человеком рядом полежать, в окошке новости посмотреть или аккуратненько в мячик плюшевый поиграть.





И, конечно же, Рыжуля обещает провожать и встречать с работы своего человека.

Нашей красавице примерно 2 года. Здорова, стерилизована. Лоточек знает.

Телефон: +375 29 395−25−70 (Евгения)

Мурчелина





Ищет дом и любящую семью нежная и уютная кошечка Мурчелина. Мурчелина — большая ласкунья, мурлыка, лежебока и кокетка. Она из тех, кто точно не сделает погром в квартире. Культурная, ненавязчивая. В основном уютно спит или смотрит в окошко, вот и все ее занятия. Да, еще любит покушать. Когда человека не было весь день дома, встречает, лижет руки, а как только появится возможность — свернется на груди пушистым мурчащим облачком.





Кошечке около 5 лет, здорова, стерилизована, чистоплотна, лоточек без промахов.

Телефон: +375 29 878−55−76 (Светлана)

Кеша

Знакомьтесь — царь, просто царь!





Брутальная внешность, крупный размер, шикарные усы и бурундучьи полосочки — это наш красавец Кеша. Любитель пообниматься, погладиться и помурчать в компании с человеком, уютно устроившись перед телевизором. Ведь это же так здорово! И он ни в какую не хочет делить хозяина еще с кем-то.





Котику 1,5 года, он здоров, чистоплотен, приучен к лотку и когтеточке. Кушает сухой и влажный корм премиум-класса.

Телефон: +375 29 337−73−05 (Екатерина)

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Нам пришло письмо читателя по теме, о которой мы много раз писали. Но раз такие вопросы возникают вновь и вновь, повторим.

Вопрос читателя:

«Подобрали на улице молодую кошечку где-то месяц назад. Она уже адаптировалась дома, но в последнее время начала громко мяукать и задирать хвост, ее что-то беспокоит. Мы думаем, видимо, что это первая течка. Что делать? Давать таблетки или оперировать? Волнуемся, ведь операция серьезная».

Кошку обязательно нужно стерилизовать. Если выполнить предварительные обследования (предоперационный анализ крови, УЗИ сердца), никаких опасностей она не представляет. Пожалуй, это наиболее часто выполняемая операция, и ветеринарные врачи прекрасно с ней знакомы. Животное нужно привезти натощак, операция пройдет под общим наркозом. Через несколько часов после этого питомица придет в себя и попросит кушать.

Таблетки, спреи для успокоения инстинктов не всегда помогают и очень токсичны, опасны для здоровья животного. Ветеринары связывают с этими препаратами многие случаи онкологии. К болезням также приводят постоянные неудовлетворенные позывы.

Стерилизация продлевает спокойную жизнь животных, корректирует поведение.

К тому же это единственный гуманный способ сокращения поголовья бездомных котов и собак. Ведь рождающихся животных нужно пристраивать, и не факт, что новые хозяева будут добросовестными владельцами. Иначе откуда в стране тысячи выброшенных, ненужных собак и котов? Часть из них спасают неравнодушные люди, волонтеры, но большинство просто погибает на улице от болезней, машин, голода и холода.

Уважаемые хозяева домашних питомцев, стерилизуйте своих животных, будьте ответственны по отношению к ним.