Ответы на главные вопросы. Рассказываем, к каким детским книгам нужно обязательно вернуться после 30

Источник материала: Tut.by

Хорошие взрослые книги говорят то, что мы уже давно знаем. Хорошие детские книги говорят, что нам пригодится в будущем. Но может ли ребенок десяти лет всецело понять смысл «Приключений Муми-тролля», «Питера Пэна» или сказок о Ежике и Медвежонке Сергея Козлова… Иногда к некогда любимым в детстве книгам необходимо вернуться, когда тебе уже давно за тридцать. В сегодняшней подборке — топ детских книг с совершенно недетской философией.

«Манюня», Наринэ Абгарян





Книга писательницы Наринэ Абгарян — квинтэссенция счастливого, безмятежного детства, доверху заполненного теплыми бесхитростными воспоминаниями о многочисленных родственниках (среди которых отдельный культовый персонаж — суровая и одновременно чрезвычайно мягкая Ба), воспоминаниями о первой любви и первых страданиях по этому поводу, бесконечных летних каникулах и всех тех многочисленных фривольностях, которыми был полон мир двух маленьких девочек, — Нары и Манюни.

«Манюня» — искренняя и добрая детская книга, написанная для взрослых. Прекрасный юмор писательницы, легкий, но характерный стиль, кропотливое внимание к деталям превращает чтение в редкого рода удовольствие.

Настоянная на бесконечной благодарности к людям из прошлого, «Манюня» дарит каждому человеку обратный билет уже в свое детство. И даже несмотря на то, что встречи эти будут воскресать только лишь в незримом мире памяти, где-то внутри, между ребер, будет ощутимо тепло от разлившегося меда вечной тоски по навсегда ушедшему времени, когда деревья были большими.

Цитаты:

— А Генсек это имя или фамилия? — спросили мы как-то у Ба. — Генсек — это заболевание мозга, — хмыкнула она, — притом неизлечимое.

***

Маленьким девочкам иногда бывает очень больно на душе. Эта боль не идет ни в какое сравнение с болью физической. Эту внезапную боль, словно темную страшную жижу, нужно нести в себе тихо-тихо и под ноги обязательно смотреть, чтобы не оступиться. Потому что откуда-то ты знаешь — боль эту расплескивать нельзя. И ты бредешь слепым котенком сквозь темноту, потом останавливаешься, прислушиваешься к себе — болит? Болит, отзывается душа. И ты тихонечко идешь дальше.

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери





Вот уж действительно, если говорить о детских книгах с философским подтекстом, то без «Маленького принца» не обойтись. Кстати, как давно вы ее перечитывали?

Вы ведь помните, что кроме историй о барашке в коробке, эгоистичную розу и баобаб в книге есть важный эпизод с путешествием Маленького принца по астероидам? Помните, как он встречал разных персонажей, которые по сути своей — зеркальная копия земных двуногих? Например Король, которому критически важно повелевать хотя бы зевотой. Или Пьяница, который пьет, чтобы забыть, что ему совестно пить. Или Деловой человек, который то и дело считает звезды, думая, что обладает многими из них, и хочет купить еще больше… Сколько совпадений со своими знакомыми, коллегами, знакомыми знакомых вы уже насчитали после перечислениях этих персонажей?

Но один из самых главных смыслов — прежний: главное — это уметь любить и дружить. Сохранить в своей душе способность удивляться этому миру. Удивляться не только, когда тебе 10 лет, но когда тебе и 25, и 40 и даже все 65. Не лгать. Жить по совести. И не забывать по утрам наводить порядок на своей планете.

Цитаты:

Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит ты поистине мудр.

***

Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из красного кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби», — они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто тысяч франков». И тогда они восклицают: «Какая красота!».

***

Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя.

«Оскар и розовая Дама», Эрик-Эммануэль Шмитт





Можно ли говорить на тему смерти в детских книгах? Если это действительно хорошая литература, а читатель не ханжа, — безусловно.

В книге «Оскар и Розовая Дама» рассказана история о мальчике, который болеет раком. К нему время от времени приходит Розовая Дама (так называют в местной больнице сиделок). Именно Розовая Дама предлагает мальчику писать письма самому… Богу. И вот как раз эти письма, наивные, искренние, глубокие и трогательные, рассказывающие о смешных (и не очень) историях больничной жизни, трогают за самую душу, потому что в каждом таком письме — размышления о смысле жизни и предназначении человека. И хотя в книге есть много рассуждений на тему смерти и страданий, «Оскар и Розовая Дама» — невероятно жизнеутверждающая вещь с тонким юмором и редкой мудростью.

Цитаты:

Для жизни нет иного решения, чем просто жить.

***

…жизнь — забавный подарок. Поначалу этот подарок переоценивают: думают, что им вручили вечную жизнь. После — ее недооценивают, находят никудышной, слишком короткой, почти готовы бросить ее. И наконец, сознают, что это был не подарок: жизнью просто дали попользоваться. И тогда ее пытаются ценить.

***

Нужно каждый день смотреть на мир, будто видишь его в первый раз.

***

Только Бог имеет право разбудить меня.

«Гадкий утенок», Ганс Христиан Андерсен





Известная сказка датского сказочника «Гадкий утенок» — просто-таки хрестоматийная иллюстрация к тому, что проповедуют сегодня на многочисленных тренингах личностного роста всевозможные коучи.

На самом деле все ведь очень просто: если ты удостоен чести родиться с «отличием», то помни, что путь твой будет долог, непрост и тернист. Что придется не раз отстаивать право быть другим и что правда тоже бывает с кулаками. Помни, что обществу привычнее неодобрительно коситься, осуждать, грозно шипеть на любого рода пришельцев. Но тому, кому хватит силы духа не свернуть с пути, вернется сторицей, ведь своя стая помогает не только расправить крылья, но и дает возможность подняться на немыслимые высоты.

Цитаты:

Доброму сердцу чуждо высокомерие.

***

Теперь он был рад, что перенес столько горя и бед, — он мог лучше оценить свое счастье и окружавшее его великолепие.

***

Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца!

«Мальчик-звезда», Оскар Уайльд





В дни, когда пластмассовая красота и популярность в социальных сетях правят бал, важно то и дело напоминать себе, что работать/любить/дружить приходится не с лицом, а с человеком.

«Мальчик-звезда» в этом смысле очень достоверно предрекает судьбу красавцев и красавиц, которые ставят во главу всего свою идеальность. Красота — самое недолговечное и ненадежное из всех возможных достоинств человека.

Цитаты:

Путешествия удивительно облагораживают душу и помогают освобождаться от предрассудков.

***

В доме, где живут люди с каменными сердцами, всегда будет стужа.

***

Мальчик рос гордым и жестоким (впрочем, это почти одно и то же).

«Гарри Поттер», Джоан Роулинг





Вы, конечно, читали, но в эти серые дни — самое время вернуться к любимой поттериане. Ведь сказка о мальчике-волшебнике со шрамом на лбу, образ которого пришел на ум английской писательнице в поезде, — это не просто историях о мире добрых и злых волшебников. И это даже не история про взросление и дружбу (хотя, безусловно, и об этом тоже).

Имя самого ужасного волшебника — Волан-де-Морта переводится с французского как «побег от смерти». Таким образом, вся вражда Гарри Поттера со своим злейшим врагом сводится к схватке с самой смертью, которой боится каждый из нас. Но стоит только набраться смелости и взглянуть страху в глаза — как от него ничего не останется.

Или другое немаловажное иносказание книги — Дементоры. Именно их мы впускаем в душу в моменты отчаянья и депрессии. Именно Дементоры по капле высасывают из нас всю ту радость и вкус к жизни, что некогда наполняли душу. И единственно возможное противостояние им — наши Патронусы — счастливые воспоминания из прошлого, которые помогают развеять мрак.

Цитаты:

Все, что мы теряем, обязательно к нам вернется, только не всегда так, как мы ожидаем.

***

Тайна и ложь — это то, что мы принимаем, став взрослыми.

***

Человека определяют не заложенные в нем качества, а только его выбор.