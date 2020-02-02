Назначен новый директор ОАО «Пинский мехтранс»

Источник материала: Полесская правда



Директором ОАО «Пинский мехтранс» назначен Юрий Валентинович Матовицкий. Родился в г. Слоним в 1962 году. В 1984 году окончил Ивановский химико-технологический институт (специальность «химическая технология и оборудование отделочного производства»), в 1998-м – Академию управления при Президенте Республики Беларусь (международные экономические отношения).

Рабочую биографию начал в 1984 году в ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика», где на протяжении почти двадцати лет сменил ряд должностей – от сменного мастера до главного инженера. В разные годы руководил предприятиями «Архар-Вул» (Англия, Казахстан, г. Алматы), «Белтрансформэлектро» (г. Минск), ООО «СТЕЖАР-ИНВЕСТ» (г. Минск). Работал ведущим специалистом отдела научно-технического развития и оборудования управления научно-технического развития, энергетики и оборудования концерна «Беллегпром», с февраля по сентябрь 2019 года возглавлял ОАО «Пинский завод искусственных кож».