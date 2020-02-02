ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назначен новый директор ОАО «Пинский мехтранс»

02.02.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Назначен новый директор ОАО «Пинский мехтранс»
Директором ОАО «Пинский мехтранс» назначен Юрий Валентинович Матовицкий. Родился в г. Слоним в 1962 году. В 1984 году окончил Ивановский химико-технологический институт (специальность «химическая технология и оборудование отделочного производства»), в 1998-м – Академию управления при Президенте Республики Беларусь (международные экономические отношения).

Рабочую биографию начал в 1984 году в ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика», где на протяжении почти двадцати лет сменил ряд должностей – от сменного мастера до главного инженера. В разные годы руководил предприятиями «Архар-Вул» (Англия, Казахстан, г. Алматы), «Белтрансформэлектро» (г. Минск), ООО «СТЕЖАР-ИНВЕСТ» (г. Минск). Работал ведущим специалистом отдела научно-технического развития и оборудования управления научно-технического развития, энергетики и оборудования концерна «Беллегпром», с февраля по сентябрь 2019 года возглавлял ОАО «Пинский завод искусственных кож».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Директором ОАО «Пинский мехтранс» назначен Юрий Валентинович Матовицкий. Родился в г. Слоним в 1962 году. В 1984 году окончил Ивановский химико-технологический...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Двойки» и «нули»: что можно, а что нельзя делать в «красивые» числа февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика