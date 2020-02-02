Европарламент одобрил введение единой зарядки для смартфонов













BBC . Об этом сообщает





Какой именно стандарт станет универсальным, не уточняется. Однако эксперты предполагают, что речь идет о USB-С. Сейчас он используется на многих Android-смартфонах, а также на некоторых устройствах Apple.





Идея перехода на единый метод зарядки не нова. В Европарламенте ее обсуждают не менее 10 лет. По мнению чиновников, это позволит сократить количество мусора, которое возникает из-за постоянной смены кабелей — более 51 тысячи тонн в год.





В Apple данную инициативу не поддерживают, утверждая, что подобное решение создаст дискомфорт для потребителей и станет сдерживающим фактором для инноваций. По мнению специалистов, рано или поздно Apple будет вынуждена снабдить свои устройства, предназначенные для европейского рынка, разъемами USB-C. Или вообще отказаться от портов и кабелей и использовать исключительно беспроводную зарядку.