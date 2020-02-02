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Европарламент одобрил введение единой зарядки для смартфонов

02.02.2020 09:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты Европарламента проголосовали за введение на территории ЕС единого стандарта зарядки для мобильных устройств. Это решение поддержали 582 парламентария, против высказались 40 человек.




Об этом сообщает BBC.

Какой именно стандарт станет универсальным, не уточняется. Однако эксперты предполагают, что речь идет о USB-С. Сейчас он используется на многих Android-смартфонах, а также на некоторых устройствах Apple.

Идея перехода на единый метод зарядки не нова. В Европарламенте ее обсуждают не менее 10 лет. По мнению чиновников, это позволит сократить количество мусора, которое возникает из-за постоянной смены кабелей  — более 51 тысячи тонн в год.

В Apple данную инициативу не поддерживают, утверждая, что подобное решение создаст дискомфорт для потребителей и станет сдерживающим фактором для инноваций.  По мнению специалистов, рано или поздно Apple будет вынуждена снабдить свои устройства, предназначенные для европейского рынка, разъемами USB-C. Или вообще отказаться от портов и кабелей и использовать исключительно беспроводную зарядку.
 
 
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Депутаты Европарламента проголосовали за введение на территории ЕС единого стандарта зарядки для мобильных устройств. Это решение поддержали 582 парламентария,...
 
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