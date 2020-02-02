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Палестина разрывает отношения с США и Израилем

02.02.2020 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о полном прекращении отношений с Израилем и США. Об этом информирует DW.




«Палестинская национальная автономия полностью прекращает отношения с Израилем и США. Об этом объявил глава автономии Махмуд Аббас в субботу, 1 февраля, на внеочередном заседании глав МИД стран-членов Лиги арабских государств в Каире. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив уже проинформированы об этом решении», - говорится в сообщении.

Как отмечается, причиной такого шага Аббас назвал якобы несоблюдение Израилем и США существующих договоренностей и международного права.

В частности, глава Палестинской автономии заявил, что не принимает план президента США Трампа по урегулированию палестинско-израильского конфликта. 

Как сообщалось, 30 января Махмуд Аббас отправил письмо премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, в котором пригрозил выходом из международного соглашения, заключенного в Осло, в связи с намерением реализовать план президента США по урегулированию конфликта.

Ранее Дональд Трамп обнародовал план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает признание Израилем Палестины как государства, однако, палестинцы должны при этом достичь ряда критериев. В частности, речь идет об искоренении терроризма и так называемого возмездия за убийство, установлении свободы слова, проведении политических реформ и борьбе с бедностью.
 
 
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Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о полном прекращении отношений с Израилем и США. Об этом информирует DW.
 
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