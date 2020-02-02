ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Двойки» и «нули»: что можно, а что нельзя делать в «красивые» числа февраля

02.02.2020 09:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В феврале будет три красивые даты — 02.02.2020, 20.02.2020 и 22.02.2020. Считается, что это самые сильные дни в году. Нумеролог Елена Стадник рассказала "Вечернему Гродно", что значат «двойки» и «нули» и стоит ли их опасаться.

«Двойки» и «нули»: что можно, а что нельзя делать в «красивые» числа февраля
bewitchit.com

Что такое нумерология?


Цифры анализировали на протяжении многих веков. С их помощью можно «нарисовать» портрет человека: его качества, особенности характера, возможности, потенциал, способности, запас энергии, талант, отношение к семье и быту. Мы можем понять себя, близкое окружение и партнёра, узнать свои сильные и слабые стороны и попытаться их гармонизировать.

— Определённый зашифрованный код, матрица заложены в дате рождения человека. В отличие от астрологии, нумерология даёт более общую картину. Для нумеролога важно знать только дату рождения, для астролога — ещё и время рождения, — говорит Елена Стадник.

Каждая цифра, их комбинация несут свою энергию и определяют предрасположенность к каким-либо поступкам. В матрице есть несколько секторов: первый отвечает за характер, второй — энергию, третий — интерес к наукам, возможность развивать способности, четвёртый — здоровье, пятый — логику и интуицию, шестой — склонность к труду и власти, седьмой — везение и удачу, восьмой — чувство долга, девятый — ум и память.

— Если в матрице выпадает много единиц, это значит, что человек волевой, сильный, может быть лидером, если есть две семёрки — везунчик по жизни. Пустой сектор пятёрок говорит о некой фантазийности, у таких обычно хорошо развито воображение. Чем больше девяток в секторе ума и памяти, тем больше способностей к наукам. Отсутствие двоек в секторе энергии говорит о том, что не хватает энергетического и материального ресурса. Если нет восьмёрок, человек легче относится ко всему, чувство долга у него на низком уровне. Ноль — ни хорошо, ни плохо: заложенные от рождения способности можно реализовать по собственному усмотрению, но для этого придётся приложить больше усилий. Анализируя матрицу, нужно «читать» не только цифры, но и их комбинацию. Есть возможность её изменить под воздействием окружающей среды, жизненного опыта, возраста и даже партнёра, — рассказывает нумеролог.

Люди, рождённые в эти дни


В двух датах — 02.02.2020 и 20.02.2020 — заполнены только три сектора из девяти: энергии, здоровья и чувства долга, которые и компенсируют все остальные пустые, где нули.

— Люди, рождённые в эти дни, будут обладать сильной энергией, смогут управлять своими временем и силами, но главное — направлять энергию в нужное русло. Это управленцы, бизнесмены. Таким хорошо заниматься спортом, пением, танцами и даже кричать, чтобы куда-то девать энергию, — поясняет собеседница.

Кроме того, у них будет сильно развито чувство долга, хорошо получится опекать, заботиться. При этом им придётся развивать ду в сть — в этом секторе, как и в секторе темперамента, в обеих датах выпадают нули. Будет тяжело воспринимать точные науки, строить отношения, так как будут акцентировать внимание на мелочах, идеализировать партнёра. Зато они — долгожители, смогут долгие годы сохранять молодость, способность к регенерации организма и восстановлению сил.


Что можно и нельзя делать


Необычные даты, по словам нумеролога, больших опасностей не несут. 2 и 20 февраля можно начать цикл, где требуется ресурс: например, записаться в спортивный клуб, заняться пением, танцами. Хорошо вкладывать инвестиции и делать значительные покупки — приобретать машину или квартиру. Можно внести взнос в благотворительный фонд. Это подходящее время для чего-то нового.

— Появляется много энергии, которую лучше направить в нужное русло — на работу, если она в радость, можно встретиться в кругу знакомых, разобрать шкафы или сесть на диету. Эти дни — хороший импульс для последующего процветания, — добавляет Елена Стадник.

Вместе с тем эксперт не советует заводить новые знакомства, выяснять отношения. Особенно внимательными нужно быть водителям, поскольку эти дни эмоционально заряжены.

Что касается 22 февраля, то в этот день энергия будет бить через край, и она не совсем созидательная и может навредить. Пропадает чувство ответственности за сказанные слова. Проявится склонность к унынию, депрессии. Будет вероятность сильного влияния друг на друга как позитивно, так и негативно. Крупных сделок лучше не совершать.
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале будет три красивые даты — 02.02.2020, 20.02.2020 и 22.02.2020. Считается, что это самые сильные дни в году. Нумеролог Елена Стадник рассказала "Вечернему Гродно", что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-10 идей, как интересно провести время! Акции и скидки для спорта и отдыха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика