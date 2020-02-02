«Двойки» и «нули»: что можно, а что нельзя делать в «красивые» числа февраля

Что такое нумерология?





Цифры анализировали на протяжении многих веков. С их помощью можно «нарисовать» портрет человека: его качества, особенности характера, возможности, потенциал, способности, запас энергии, талант, отношение к семье и быту. Мы можем понять себя, близкое окружение и партнёра, узнать свои сильные и слабые стороны и попытаться их гармонизировать.





— Определённый зашифрованный код, матрица заложены в дате рождения человека. В отличие от астрологии, нумерология даёт более общую картину. Для нумеролога важно знать только дату рождения, для астролога — ещё и время рождения, — говорит Елена Стадник.





Каждая цифра, их комбинация несут свою энергию и определяют предрасположенность к каким-либо поступкам. В матрице есть несколько секторов: первый отвечает за характер, второй — энергию, третий — интерес к наукам, возможность развивать способности, четвёртый — здоровье, пятый — логику и интуицию, шестой — склонность к труду и власти, седьмой — везение и удачу, восьмой — чувство долга, девятый — ум и память.





— Если в матрице выпадает много единиц, это значит, что человек волевой, сильный, может быть лидером, если есть две семёрки — везунчик по жизни. Пустой сектор пятёрок говорит о некой фантазийности, у таких обычно хорошо развито воображение. Чем больше девяток в секторе ума и памяти, тем больше способностей к наукам. Отсутствие двоек в секторе энергии говорит о том, что не хватает энергетического и материального ресурса. Если нет восьмёрок, человек легче относится ко всему, чувство долга у него на низком уровне. Ноль — ни хорошо, ни плохо: заложенные от рождения способности можно реализовать по собственному усмотрению, но для этого придётся приложить больше усилий. Анализируя матрицу, нужно «читать» не только цифры, но и их комбинацию. Есть возможность её изменить под воздействием окружающей среды, жизненного опыта, возраста и даже партнёра, — рассказывает нумеролог.





Люди, рождённые в эти дни





В двух датах — 02.02.2020 и 20.02.2020 — заполнены только три сектора из девяти: энергии, здоровья и чувства долга, которые и компенсируют все остальные пустые, где нули.





— Люди, рождённые в эти дни, будут обладать сильной энергией, смогут управлять своими временем и силами, но главное — направлять энергию в нужное русло. Это управленцы, бизнесмены. Таким хорошо заниматься спортом, пением, танцами и даже кричать, чтобы куда-то девать энергию, — поясняет собеседница.





Кроме того, у них будет сильно развито чувство долга, хорошо получится опекать, заботиться. При этом им придётся развивать ду в сть — в этом секторе, как и в секторе темперамента, в обеих датах выпадают нули. Будет тяжело воспринимать точные науки, строить отношения, так как будут акцентировать внимание на мелочах, идеализировать партнёра. Зато они — долгожители, смогут долгие годы сохранять молодость, способность к регенерации организма и восстановлению сил.









Что можно и нельзя делать





Необычные даты, по словам нумеролога, больших опасностей не несут. 2 и 20 февраля можно начать цикл, где требуется ресурс: например, записаться в спортивный клуб, заняться пением, танцами. Хорошо вкладывать инвестиции и делать значительные покупки — приобретать машину или квартиру. Можно внести взнос в благотворительный фонд. Это подходящее время для чего-то нового.





— Появляется много энергии, которую лучше направить в нужное русло — на работу, если она в радость, можно встретиться в кругу знакомых, разобрать шкафы или сесть на диету. Эти дни — хороший импульс для последующего процветания, — добавляет Елена Стадник.





Вместе с тем эксперт не советует заводить новые знакомства , выяснять отношения. Особенно внимательными нужно быть водителям, поскольку эти дни эмоционально заряжены.





Что касается 22 февраля, то в этот день энергия будет бить через край, и она не совсем созидательная и может навредить. Пропадает чувство ответственности за сказанные слова. Проявится склонность к унынию, депрессии. Будет вероятность сильного влияния друг на друга как позитивно, так и негативно. Крупных сделок лучше не совершать.







