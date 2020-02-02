Из множества адресов для посещения Помпео выбрал ПВТ. Почему?

БелТА . "Нам очень приятно, что Государственный секретарь США во время посещения ПВТ по-хорошему удивился нашим белорусским разработкам. Это такой хороший, добрый знак для развития бизнеса", - цитирует Янчевского госагентство





Директор администрации ПВТ подчеркнул, что в IT-сфере сотрудничество с США имеет большое значение. "Без этого невозможно, без этого не обходится ни одна страна мира", - отметил он. "В мире IT и высоких технологий США - это страна номер один, бесспорный лидер, потому что и Google, и Apple, и Amazon, и Facebook, и все прочие родились там. И, конечно, для Парка высоких технологий США - это важнейший рынок", - продолжил Янчевский.





"Мы гордимся тем, что именно такая страна, как США, американские корпорации, потребляют наш белорусский софт. С одной стороны, это очень почетно, с другой - говорит о том, что у нас есть все возможности, чтобы результаты, которых уже достиг ПВТ, стали лучше", - сказал он.





Директор администрации ПВТ отметил, что Парк высоких технологий из года в год демонстрирует значительный рост по ряду показателей работы. Так, по словам Янчевского, за 2019 год экспорт услуг увеличился на 52% до $2,1 млрд (в 2018 году рост был на 38% до $1,4 млрд).





"Каждый год мы прибавляем, и очень серьезно прибавляем - в разы. Но сейчас (после визита Помпео) будет дан новый стимул. Хоть и банально это прозвучит, но это действительно так. Думаю, что и в сотрудничестве, и в поставках на американский рынок, и в американских инвестициях сюда, в Беларусь, будет новый этап. Сейчас тоже, слава богу, дела обстоят хорошо, но, я думаю, завтра они будут обстоять еще лучше", - резюмировал Янчевский.