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Помпео получил заверения Лукашенко, что Беларусь не будет частью другой страны

02.02.2020 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал госсекретарю США Майклу Помпео, что республика не войдет в состав других стран.

"Господин Лукашенко сказал, что Беларусь суверенная и независимая страна и мы не можем быть частью какой-либо другой страны", - сказал Помпео на брифинге в субботу в Минске.

Госсекретарь напомнил, что США были одними из первых, кто признал независимость Беларуси в начале 1990-х годов. "Мы остаемся на тех же позициях", - подчеркнул Помпео.

В свою очередь министр иностранных дел республика Владимир Макей отметил, что "белорусская сторона приветствует поддержку независимости Беларуси, которую высказывают США".

Помпео 1 февраля находится с официальным визитом в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал госсекретарю США Майклу Помпео, что республика не войдет в состав других стран.
 
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