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Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию России

02.02.2020 08:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой включить упоминание о Боге в Конституцию России.

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - сказал он в субботу на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации.

"Пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции", - добавил предстоятель.

По его мнению, сегодня можно было бы начать дискуссию об этом.
 
 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой включить упоминание о Боге в Конституцию России.
 
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