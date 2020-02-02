ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали за пределами Китая

02.02.2020 08:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первая смерть из-за коронавируса 2019-nCoV вне территории Китая зафиксирована на Филиппинах.Об этом в воскресенье сообщило в Twitter филиппинское отделение Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)

"44-летний мужчина, ранее ставший вторым человеком на Филиппинах, у которого был подтвержден коронавирус, скончался 1 февраля 2020 года", - отмечается в заявлении ВОЗ. "Это первый зарегистрированный случай [смерти от коронавируса] за пределами Китая. Однако необходимо помнить, что он приехал из [китайского] Уханя", - заявил представитель организации на Филиппинах Раби Абейсингхе во время пресс-конференции, которая транслировалась через Facebook министерства здравоохранения республики.

В самом Китае число заразившихся пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило 14 380 человек, умерли 304 жителя страны. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По информации Госкомитета, в тяжелом состоянии находятся 2 110 человек, из больниц выписано 328 пациентов, под подозрением на заболевание находятся 19 544 жителя Китая. 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая смерть из-за коронавируса 2019-nCoV вне территории Китая зафиксирована на Филиппинах.Об этом в воскресенье сообщило в Twitter филиппинское отделение Всемирной...
 
Новости дня
Новости разные
 
30 косметических операций для 17-летней британки. Почему ее ни разу не спросили о возрасте?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика