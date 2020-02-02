Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали за пределами Китая

"44-летний мужчина, ранее ставший вторым человеком на Филиппинах, у которого был подтвержден коронавирус, скончался 1 февраля 2020 года", - отмечается в заявлении ВОЗ. "Это первый зарегистрированный случай [смерти от коронавируса] за пределами Китая. Однако необходимо помнить, что он приехал из [китайского] Уханя", - заявил представитель организации на Филиппинах Раби Абейсингхе во время пресс-конференции, которая транслировалась через Facebook министерства здравоохранения республики.

В самом Китае число заразившихся пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило 14 380 человек, умерли 304 жителя страны. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.





По информации Госкомитета, в тяжелом состоянии находятся 2 110 человек, из больниц выписано 328 пациентов, под подозрением на заболевание находятся 19 544 жителя Китая.