Резидент шоу Stand Up на ТНТ Виктор Комаров выступит в Беларуси 6 раз

Источник материала: Tut.by

Время легкого юмора и веселых историй из жизни пришло: известный стэндап-комик Виктор Комаров приезжает весной в Беларусь. В программе — 6 городов и пару десятков свежих шуток. Большой тур стартует в Витебске 8 марта, а затем эстафету подхватывают Гомель, Могилев, Минск, Гродно, Брест.



Фото предоставлено организаторами

Стендап-комик Виктор Комаров давно известен белорусам благодаря Stand Up на телеканале ТНТ: вместе с Русланом Белым, Славой Комиссаренко, Тимуром Каргиновым и Юлией Ахмедовой он стал одним из первых резидентов шоу. Виктор один из немногих участников шоу, кто не имеет четкого амплуа и узкой тематики шуток. Он пишет на самые разнообразные темы — от отношений и детей до керлинга и выборов. И, как говорил стендап-комик в интервью, «основная тема, над которой можно будет шутить всегда, — это просто жизнь». Он рассказывает о реально пережитых событиях в очень комичной, но при этом позитивной форме, заряжающей зрителей оптимизмом.

Личное выступление — это всегда не просто шутки, а активные действия, эмоции и жесты. Каждая сценка представляет собой мини-театр, сыгранный одним человеком. Козырь Виктора Комарова — самоирония, в которой каждый найдет частичку себя и благодаря которой позитивный взгляд на ежедневные неурядицы обеспечен надолго.

Концерты пройдут вот в каких городах:

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