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2 февраля в Беларуси подорожали бензин и дизель

02.02.2020 10:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

2 февраля в Беларуси подорожали бензин и дизель
Фото из открытых источников

О повышении стоимости топлива сообщили в Белорусском государственном концерне по нефти и химии. 

Новые цены на АЗС (за 1 л):

АИ-92-К5-Евро - 1,69 руб., 

АИ-95-К5-Евро – 1,79 руб., 

АИ-98-К5-Евро – 2,01 руб.,

ДТ – 1,79 руб. 

2 февраля в Беларуси подорожали бензин и дизель
Белнефтехим прогнозирует дальнейшее повышение цен на бензин
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