О повышении стоимости топлива сообщили в Белорусском государственном концерне по нефти и химии.
Новые цены на АЗС (за 1 л):
АИ-92-К5-Евро - 1,69 руб.,
АИ-95-К5-Евро – 1,79 руб.,
АИ-98-К5-Евро – 2,01 руб.,
ДТ – 1,79 руб.
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2 февраля в Беларуси подорожали бензин и дизель
02.02.2020 10:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
О повышении стоимости топлива сообщили в Белорусском государственном концерне по нефти и химии.
Новые цены на АЗС (за 1 л):
АИ-92-К5-Евро - 1,69 руб.,
АИ-95-К5-Евро – 1,79 руб.,
АИ-98-К5-Евро – 2,01 руб.,
ДТ – 1,79 руб.
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Цены на топливо выросли на 1 копейку.
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