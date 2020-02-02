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Пятерых белорусов эвакуировали из китайского Уханя

02.02.2020 11:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пятерых белорусов эвакуировали из китайского Уханя
БЕЛТА

«При содействии посольства Беларуси в КНР из города Ухань провинции Хубэй организована эвакуация обратившихся за помощью пяти граждан Беларуси», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское посольство в Китае.

За содействием белорусского посольства в выезде с территории провинции Хубэй можно связываться по телефону +86 155 1061 8510.

По сообщению МИД Китая иностранные граждане могут покинуть регионы провинции Хубэй на основании официального запроса посольства. После выезда иностранцев помещают на карантин по месту пребывания в Китае сроком на 14 дней.

Число пациентов, скончавшихся от заболевания, вызываемого коронавирусом, достигло в Китае 304 человек. В то же время вирусом в Поднебесной заразились свыше 14 000 человек. 

Пятерых белорусов эвакуировали из китайского Уханя
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