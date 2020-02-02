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Пятерых белорусов эвакуировали из китайского Уханя
02.02.2020 11:16 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«При содействии посольства Беларуси в КНР из города Ухань провинции Хубэй организована эвакуация обратившихся за помощью пяти граждан Беларуси», - сообщает
За содействием белорусского посольства в выезде с территории провинции Хубэй можно связываться по телефону +86 155 1061 8510.
По сообщению МИД Китая иностранные граждане могут покинуть регионы провинции Хубэй на основании официального запроса посольства. После выезда иностранцев помещают на карантин по месту пребывания в Китае сроком на 14 дней.
Число пациентов, скончавшихся от заболевания, вызываемого коронавирусом, достигло в Китае 304 человек. В то же время вирусом в Поднебесной заразились свыше 14 000 человек.
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Граждане Беларуси были эвакуированы второго февраля.
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