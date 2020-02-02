Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях

Источник материала: СТВ

Зима радует тёплой погодой, пением птиц и навевает мысли о скорой поездке на дачу. Кого-то ожидают шашлыки, кого-то – возня в огороде, а кто-то любит мастерить. Тем, кто отважился построить что-то более или менее крупное, уже пора набираться сил.

Чтобы помочь таким людям оценить масштаб предстоящей работы, мы решили показать, как один из пользователей соцсетей строил сарай. На всё у него ушло чуть больше года. Мужчина ожидал, что закончит за пару выходных, но в итоге потратил 378 дней.



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia



Фото: imgur.com/user/in3rtia

В конце автор публикации добавил, что ему ещё предстоит выселить кроликов, которые обосновались под сараем, а также сделать желоба, чтобы отводить дождевую воду, но в целом он остался доволен своим творением.

Несколько месяцев назад мы рассказывали о мужчине, который построил себе дом из грузовых контейнеров.