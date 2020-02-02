ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях

02.02.2020 10:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Зима радует тёплой погодой, пением птиц и навевает мысли о скорой поездке на дачу. Кого-то ожидают шашлыки, кого-то – возня в огороде, а кто-то любит мастерить. Тем, кто отважился построить что-то более или менее крупное, уже пора набираться сил. 

Чтобы помочь таким людям оценить масштаб предстоящей работы, мы решили показать, как один из пользователей соцсетей строил сарай. На всё у него ушло чуть больше года. Мужчина ожидал, что закончит за пару выходных, но в итоге потратил 378 дней. 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях
Фото: imgur.com/user/in3rtia 

В конце автор публикации добавил, что ему ещё предстоит выселить кроликов, которые обосновались под сараем, а также сделать желоба, чтобы отводить дождевую воду, но в целом он остался доволен своим творением. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали о мужчине, который построил себе дом из грузовых контейнеров.

Как выглядит трёхэтажная недвижимость – смотрите здесь

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима радует тёплой погодой, пением птиц и навевает мысли о скорой поездке на дачу. Кого-то ожидают шашлыки, кого-то – возня в огороде, а кто-то любит мастерить. Тем,...
 
Новости дня
Новости разные
 
2 февраля в Беларуси подорожали бензин и дизель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика