Источник материала: Виртуальный Брест

Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси в первый день февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Бресте 1 февраля воздух прогрелся до 10,3 градуса тепла. Так тепло было только в 2002 году" alt="В Бресте 1 февраля воздух прогрелся до 10,3 градуса тепла. Так тепло было только в 2002 году" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/02/1580632573974365.jpg" style="width: 750px; height: 419px;">



В Бресте 1 февраля воздух прогрелся до 10,3 градуса тепла. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован в 2002 году - плюс 10,3.

Обновились также рекорды в Барановичах, где было 7,8 градуса тепла (прежний максимум - плюс 6,4), Ивацевичах (плюс 9, прежний рекорд - 7,4 выше нуля), Лынтупах (плюс 7,1, до этого максимум - 4,5 выше нуля), Столбцах (6,8 градуса тепла против плюс 4,2) и некоторых других городах.





Сегодня, 2 февраля, на большей части территории страны ожидаются осадки, в основном дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, днем в отдельных районах - 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит плюс 4 - плюс 10.