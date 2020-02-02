Факты фиктивного отражения информации об обслуживании «читателей» установлены в библиотеках нескольких районов области, в Лидском в том числе

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Органы прокуратуры Гродненской области проверили исполнение законодательства государственными органами и учреждениями культуры, детскими школами искусств – в их деятельности установлен ряд упущений и недостатков.

В ходе проверки выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств, ненадлежащей организации образовательного процесса в школах искусств, несоблюдения трудовой дисциплины, в числе которых нарушение режима рабочего времени сотрудниками библиотечных и клубных учреждений, выезд в рабочее время за пределы страны.

Нарушения в работе публичных библиотек

С целью создания видимости выполнения плановых показателей руководители библиотечных учреждений, преимущественно в сельской местности, систематически вносили недостоверные сведения о количестве посещений библиотек, книговыдаче и численности читателей. При этом читательские формуляры заводили на лиц, не пользовавшихся библиотечными услугами.

Выявлены факты учета в качестве книгопользователей лиц, которые по объективным причинам не могли посещать публичные библиотеки: в связи со смертью, нахождением в местах лишения свободы, невладением навыками чтения по состоянию здоровья, непроживания в данном населенном пункте. В ряде регионов фальсифицировались сведения об обслуживании жителей отдаленных населенных пунктов в сельской местности передвижными библиотеками (библиобусами), тогда как эта работа должным образом не была организована. В путевых листах водители отражали недостоверную информацию о передвижении по маршруту и расходовании топлива.

Например, к жителям д.Осиповцы и д.Валейши Вороновского района, которые числятся пользователями передвижной библиотеки, в 2019 году библиобус не выезжал. Вместе с тем на жителей данных деревень заведены формуляры, в которых зафиксированы факты неоднократной выдачи книг в дни, установленные графиком выезда.

Случаи фальсификации информации о книгопользователях, «обслуживаемых» передвижными библиотеками, выявлены в Берестовицком, Волковысском, Мостовском, Свислочском и Слонимском районах. Аналогичное положение дел в стационарных библиотеках Вороновского и Ивьевского районов.

В частности, библиотекарь филиала «Гирковская сельская библиотека» систематически производила «приписки» по численности читателей, в том числе с собственноручным учинением подписей от имени граждан о получении ими книг. Таким же образом поступали и в филиалах «Трокельская сельская библиотека» и «Мисевичская сельская библиотека».

Факты фиктивного отражения информации об обслуживании «читателей» установлены в библиотеках Свислочского, Островецкого, Берестовицкого, Новогрудского Щучинского, Гродненского, Кореличского и Лидском районов.

Нарушения в детских школах искусств

В некоторых районах выявлены нарушения законодательства в деятельности детских школ искусств:

ненадлежащая организация образовательного процесса;

невыполнение установленных требований к режиму проведения учебных занятий;

несоблюдение руководителями и работниками трудовой дисциплины.

В отдельных случаях установлены случаи безответственного отношения к исполнению должностных обязанностей педагогических работников детских школ искусств, а также полное отсутствие контроля за организацией работы учреждений со стороны их руководителей.

Так, в ГУО «Гераненская детская школа искусств» Ивьевского района педагоги не соблюдали режим рабочего времени, график занятий по предметам, входящим в учебную программу, вносили в учетные документы фиктивные сведения о проведенных занятиях.

В отношении четырех педработников названного ГУО по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы прокурор Ивьевского района возбудил уголовные дела. По требованию прокуратуры виновные лица возместили сумму необоснованно полученной заработной платы за сентябрь-ноябрь 2019 года в размере более 2,8 тыс. рублей.

Аналогичные нарушения в организации учебного процесса вскрыты в Эйсмонтовском филиале ГУО «Берестовицкая детская школа искусств», ГУО «Индурская детская музыкальная школа искусств» Гродненского района. Материалы проверки по данным фактам направлены в органы внутренних дел для дачи правовой оценки.

Формализм в работе клубных учреждений

Не выполняя поставленные задачи по реальному привлечению несовершеннолетних в организованные формы досуга, ряд учреждений свел свою деятельность к незначительным мероприятиям и искусственному цифровому отражению результатов работы.

В филиале «Пацевичский центр досуга и культуры» Мостовского района «на бумаге» образовали детский клуб «Неунывайки». Установлено, что из восьми несовершеннолетних участников данного клуба пять в мае 2019 года закончили обучение в школе, стали студентами и учащимися городских колледжей, в связи с чем не могли его посещать. Аналогичные нарушения обнаружены в сельском клубе «Пески» Мостовского района, филиале «Правомостовский центр досуга и культуры», филиале «Ендриховский сельский клуб» ГУК «Волковысский районный центр народного творчества», детских любительских объединениях Островецкого района.

По результатам проверки прокуратура Гродненской области сделала вывод о недостаточном влиянии местных исполнительных и распорядительных органов на положение дел в системе культуры, ненадлежащем ведомственном контроле в данных вопросах со стороны управления культуры облисполкома, структурных подразделений горрайисполкомов, осуществляющих государственно-властные полномочия в названной сфере.

Как итог – органы прокуратуры области внесли в районные исполнительные комитеты 14 представлений. Прокурор области внес представление председателю Гродненского областного исполнительного комитета, копия которого направлена для сведения Министру культуры Республики Беларусь.

В акте прокурорского надзора потребовано: