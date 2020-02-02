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Саснович вернулась к своему бывшему тренеру
Источник материала: Партизан
Как стало известно
Ранее теннисистка тренировалась под руководством словака Владимира Платеника. После белоруска занималась с тренером по ОФП Вадимом Сашуриным.
Напомним, Саснович в одиночном разряде Australian Open выбыла в первом круге.
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Как стало известно Tribuna.com, белорусская теннисистка Александр Саснович вернулась к своему бывшему тренеру Александру Летнючеву.
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