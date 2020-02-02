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Саснович вернулась к своему бывшему тренеру

02.02.2020 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как стало известно Tribuna.com, белорусская теннисистка Александр Саснович вернулась к своему бывшему тренеру Александру Летнючеву.




Ранее теннисистка тренировалась под руководством словака Владимира Платеника. После белоруска занималась с тренером по ОФП Вадимом Сашуриным.

Напомним, Саснович в одиночном разряде Australian Open выбыла в первом круге.
 
 
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Как стало известно Tribuna.com, белорусская теннисистка Александр Саснович вернулась к своему бывшему тренеру Александру Летнючеву.
 
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