Нужна ли Беларуси американская нефть?

Политический обозреватель Артем Шрайбман: «Это может нам сейчас пригодиться как политический актив на переговорах с Россией»





— Нужно понимать, по какой цене нам может предложить Америка — а мы этого пока не услышали. США — это не страна с государственной экономикой, где от заявления Майкла Помпео может коренным образом измениться конъюнктура цен. До тех пор, пока мы можем платить за российскую нефть ниже рыночной мировой цены — в этом году примерно на 17%, — американская все равно не будет нам выгодна. Если только американское правительство каким-то чудом не уговорит американские компании на дисконт — но я не вижу, как события могли бы развиваться таким образом. Плюс — какая доставка? По земле или по трубе? Это тоже скажется на конечной цене.





Так что это хорошо, что Америка готова поставлять нефть, это нам пригодится, когда российская цена выйдет на мировой уровень, это может пригодиться нам сейчас как политический актив на переговорах с Россией, но сценарий, при котором Америка замещает Россию в поставках нефти в Беларусь практически пока исключен.





Здесь нельзя обойти и вопрос санкций, то есть — вопрос прав человека, который сам Помпео заявил как ключевое препятствие на пути снятия санкций. А без него любое сотрудничество, в частности, экономическое, очень проблематично. Оно не невозможно, но для американских компаний становится рискованным и не самым комфортным. Все это как бы ставит нашу страну в категорию ненадежных. И наш «Белнефтехим», например, несмотря на то, что санкции в отношении него приостановлены, всеми силами добивается полного снятия.





Сам же по себе визит Помпео в Беларусь не стал прорывным — да и не мог таким стать, так как проблемы в отношениях Беларуси и США довольно фундаментальные. Этот визит — важная символическая демонстрация поддержки суверенитета Беларуси. Отношение и уровень внимания США к Беларуси меняется: раньше нас воспринимали либо как международного изгоя, либо как военный плацдарм России, сейчас же, очевидно, — как отдельного самостоятельного игрока с которым нужно работать по отдельной самостоятельной стратегии.





Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Татьяна Маненок: «Никогда цена на нефть не устанавливалась административным образом»





— Технологически американская нефть нас ничем не удивит: она такая же, как норвежская, сирийская и многие другие, наши заводы после модернизации в состоянии ее перерабатывать. По качеству она лучше, чем российская сорта Urals, в которой много серы, — и для поставок на экспорт нам, конечно, лучше производить нефтепродукты максимально высокого качества и ефти максимально высокого качества.





Но пока в поставках американской нефти на белорусский рынок больше вопросов, чем ответов. За сколько нам предложат ее покупать? Мы же знаем, что никогда цена на нефть не устанавливалась административным образом ни одним политическим деятелем. Как будут доставлять: танкерами — и по железной дороге? Какова, в конце концов, будет финальная цена нефтепродуктов для внутреннего рынка и на экспорт после переработки американской нефти? Будет ли она конкурентоспособна? Есть ли экономическая целесообразность?





Пока мы ничего этого не знаем.





Я бы не стала рассматривать американскую нефть как серьезную и системную альтернативу российской, но пробовать, тестировать и прорабатывать различные варианты поставок нефти, считаю, мы должны — и это один из вариантов.





Российский эксперт: США готовы давать какую-то скидку в обмен на что-то?





РБК аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, нефть из США для Беларуси, скорее всего, будет дороже, чем российская. «Исключение — если США готовы давать какую-то скидку в обмен на что-то, — заявил эксперт. — Для переработки на белорусских НПЗ можно использовать нефть любого качества, но надо будет вкладывать деньги в доработку НПЗ. Или, как вариант, подмешивать нефть другого сорта, чтобы получить смесь как можно ближе к нужной (похожей на Urals)», — добавил Полищук. Как заявиланалитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, нефть из США для Беларуси, скорее всего, будет дороже, чем российская. «Исключение — если США готовы давать какую-то скидку в обмен на что-то, — заявил эксперт. — Для переработки на белорусских НПЗ можно использовать нефть любого качества, но надо будет вкладывать деньги в доработку НПЗ. Или, как вариант, подмешивать нефть другого сорта, чтобы получить смесь как можно ближе к нужной (похожей на Urals)», — добавил Полищук.









Что у нас с нефтью?





Напомним, с 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.





Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря после телефонного разговора с президентом России провел совещание с руководством нефтехимического комплекса страны. Президент дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников.





4 января «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. Заявку на поставку нефти из России на новополоцкий «Нафтан» оформили компании Михаила Гуцериева — «РуссНефть» и «Нефтиса». 20 января стало известно, что Белорусская нефтяная компания (БНК) купила 80 тысяч тонн норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в литовский порт Клайпеда.





Как перед нами замаячила американская нефть?





Америка довольно неожиданно появилась на белорусском нефтяном горизонте в августе 2019 года. Белорусская нефтяная компания (БНК) наняла за 60 тысяч долларов американского лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы получить разрешение на закупку американской сырой нефти. Барьером была санкционная политика США. Дело в том, что Вашингтон ввел санкции в отношении ряда нефтехимических компаний Беларуси после президентских выборов 2006 года. В октябре 2015 года санкции были приостановлены, но действовал ряд ограничений.





В октябре 2019 года США на полтора года продлили приостановку санкций в отношении девяти белорусских компаний. Речь идет о предприятиях «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его американский филиал, «Белшина», « Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».





В этот раз приостановка санкций будет действовать полтора года — до 26 апреля 2021 года.





Сегодня госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с Александром Лукашенко заявил, что единственный вариант для полного снятия санкций — «прогресс Беларуси в вопросах прав человека, свободы прессы и усиления роли гражданского общества».