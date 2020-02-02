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Financial Times: не дайте Путину присвоить всю славу Советского Союза

02.02.2020 10:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Британское издание предостерегает...




Ни Борис Джонсон, ни любой представитель западных союзников, внесших огромный вклад в победу над гитлеровской Германией не должны поддерживать лживую и корыстную версию о роли Советского Союза в этой войне, которую будет преподносить президент Владимир Путин 9 мая.

Совершенно правильно почитать память об огромных жертвах советских народов и их великом вкладе в победу союзников. Но приветствие с могилы Ленина рядом с российским лидером, осуществившим вторжение в Грузию, Крым и на Украину и отправляющим эскадроны смерти в стиле ОГПУ в мирные провинциальные города, придаст нежелательную законность сомнительному и враждебному режиму и его лживому видению своего славного прошлого.

Вместо этого лидеры западных демократий должны проявить солидарность с Польшей и прибалтийскими государствами, отклонившими приглашение господина Путина на празднование его крипто-сталинистской позиции, что Вторая мировая война была в сущности советским триумфом, сопряженным с освобождением Центральной Европы.

В 1945 году Сталин вынес следующий вердикт: «Британцы отдали время, американцы — деньги, а русские отдали кровь». На востоке война велась особенно ожесточенно, потому что ею руководили два в равной степени хладнокровных и циничных тирана. Никому на Западе и не снилось бы отрицать страшные жертвы, на которые вынуждены были пойти Советская Армия и советские народы. Но без масштабных поставок самой разной военной техники, сначала с британских заводов, а потом из США, советские силы наверняка столкнулись бы с избыточной нагрузкой зимой 1941 года и не смогли бы восстановиться, удержать линию у Сталинграда и пойти дальше в наступление.


По меньшей мере, западные лидеры должны требовать от России щедрого признания жизненно важного вклада и помощи со стороны демократических стран. Демократические правительства обязаны этим солдатам союзников, их летчикам и морякам, рисковавшим или пожертвовавшим своей жизнью во время поставок техники в Арктику или при поставках вооружения, топлива и продуктов через Иран.

Вместо того, чтобы принимать путинскую тщеславную версию о роли Советского Союза, западные лидеры должны призвать Москву честно рассказать — в кои-то веки — о трагическом тоталитарном прошлом России, как это сделала Германия. Советник президента Джимми Картера (Jimmy Carter) Збигнев Бжезинский (Zbigniew Brzezinski) писал: «Россия может быть либо демократией, либо империей. Но не тем и дру м одновременно». Именно так. Главным бенефициаром большей правды относительно сталинистского прошлого России будет она сама. Без этого Россия так и останется в ловушке своих иллюзий об имперском величии, пишет издание.

Напомним, что Александр Лукашенко принял приглашение посетить Москву в День победы. Однако близкий к Администрации президента Телеграм-канал "Пул первого" позже уточнил: "Принял приглашение не значит поедет". 
 
 
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