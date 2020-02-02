Написал на храме «Бога нет»: житель Чечерска получил срок за граффити

Местный житель пришел на территорию «Чечерского историко-этнографического музея» и нарисовал на здании «знак анархии». Затем он перелез через ограду храма Преображения Господня и написал на стене «Бога нет». Завершил свои ночные похождения «художник» рисунками на заборе кладбища и капоте иномарки.





За все житель Чечерска попал под уголовку и получил полтора года ограничения свободы, пишет УВД Гомельского облисполкома.