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Написал на храме «Бога нет»: житель Чечерска получил срок за граффити

02.02.2020 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Чечерска попал под уголовку за граффити на местном храме и авто.

Местный житель пришел на территорию «Чечерского историко-этнографического музея» и нарисовал на здании «знак анархии». Затем он перелез через ограду храма Преображения Господня и написал на стене «Бога нет». Завершил свои ночные похождения «художник» рисунками на заборе кладбища и капоте иномарки.

За все житель Чечерска попал под уголовку и получил полтора года ограничения свободы, пишет УВД Гомельского облисполкома.
 
 
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Житель Чечерска попал под уголовку за граффити на местном храме и авто.
 
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