|
Написал на храме «Бога нет»: житель Чечерска получил срок за граффити
Источник материала: Партизан
Житель Чечерска попал под уголовку за граффити на местном храме и авто.
Местный житель пришел на территорию «Чечерского историко-этнографического музея» и нарисовал на здании «знак анархии». Затем он перелез через ограду храма Преображения Господня и написал на стене «Бога нет». Завершил свои ночные похождения «художник» рисунками на заборе кладбища и капоте иномарки.
За все житель Чечерска попал под уголовку и получил полтора года ограничения свободы, пишет УВД Гомельского облисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Чечерска попал под уголовку за граффити на местном храме и авто.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)