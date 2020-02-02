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В Китае обнаружили еще один смертельно опасный вирус

02.02.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В китайской провинции Хунань зарегистрирована вспышка птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщил Минсельхоз страны, передает РИА Новости.

Данная провинция граничит с провинцией Хубэй, ставшей эпицентром эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV.

Высокопатогенный птичий грипп был обнаружен на одной из ферм. Из-за болезни там погибло более половины всех пернатых. О случаях заражения человека пока не сообщается.

Грипп птиц — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом А(H5N1). Оно начинается с озноба, повышения температуры до 38 градусов Цельсия, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние больного быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга. Птичий грипп имеет необычайно агрессивное течение с быстрым ухудшением и высокой летальностью.

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой или мертвой птицей. Также заболеть можно после употребления в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

Напомним, что в 2009 году, когда в Беларуси была вспышка антипичной пневмонии со смертельными исходами, Всемирная организация здравоохранения признала, что это была именно вспышка "птичьего гриппа".
 
 
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В китайской провинции Хунань зарегистрирована вспышка птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщил Минсельхоз страны, передает РИА Новости.
 
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