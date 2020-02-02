В Голландии больше не будут продавать сигареты: их просто никто не покупает









В последние годы продажи сигарет резко сократились, из-за чего супермаркеты стали терять часть прибыли





«В Нидерландах наблюдается абсолютно чёткая тенденция к отказу от курения. Это заметно на кассах. Мы не хотим противопоставлять себя складывающейся ситуации, поэтому отказ от продажи сигарет является для нас логичным шагом», — заявили представители Lidl Netherlands.





Статс-секретарь Министерства здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Паул Блокхейс поддержал решение об отказе продажи сигарет и назвал его «фантастическим». Он выразил надежду, что другие супермаркеты последуют примеру Lidl.









Магазины торговой сети Lidl в Германии, где находится её штаб-квартира, пока не планируют убирать с полок сигареты





«Мы формируем наш ассортимент исходя из пожеланий клиентов», — сообщил пресс-секретарь немецкого отделения.





В последние годы власти Нидерландов приняли меры, чтобы снизить число курильщиков. В 2008-м вступил в силу закон, запрещающий курить в кафе и барах, причём правительство планирует распространить запрет и на открытые веранды. В супермаркетах табачную продукцию не разрешено держать в поле зрения покупателей.





По данным Всемирной организации здравоохранения, в Нидерландах ежедневно курит 20% населения. С 2000 по 2015 год число курильщиков снизилось почти на треть.



