Певица МакSим завершает карьеру из-за проблем со здоровьем

















Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова, сообщила о завершении карьеры исполнительный из-за проблем со здоровьем.





"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий", - написала Соколова в своем Инстаграме.





Она попросила фанатов МакSим отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке.





"Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными", - отметила Соколова.





Российская певица МакSим пострадала в ДТП в апреле 2019 года: по словам менеджера, звезда спешила в аэропорт, чтобы успеть на съемки нового клипа.





Певица начала гастрольный тур по России. Иногда концертный график был настолько насыщенным, что артистка просто игнорировала правила дорожного движения. На этот раз все закончилось плачевно.









ДТП произошло с МакSим по пути в аэропорт: звезда должна была лететь на съемки нового клипа "Абонент не доступен".





Об инциденте сообщила директор певицы Маргарита Соколова. Чтобы избежать недопонимания таблоидов, Соколова подтвердила отмену ближайших концертов и выступлений. Менеджер обратилась к фанатам артистки и даже показала фото МакSим под капельницей.





В свою очередь поклонники тогда пожелали своей любимице скорейшего выздоровления и пообещали дождаться ее.





Вместе с тем, ситуацию с ДТП, в которое попала звезда, многие расценили как продуманный пиар-ход.





Напомним, что в 2018 году МакSим сделала перерыв в карьере. По словам певицы, у нее начались проблемы с сосудами головного мозга. Позже певица вернулась к работе и даже выпустила альбом и видео на одну из композиций.



