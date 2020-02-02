|
Валерий Карбалевич: США готовы вступить в конкуренцию с Россией за Беларусь
Источник материала: Партизан
Это происходит на фоне возвращения активной американской политики в регион Восточной Европы.
Вчера госсекретарь США Майк Помпео повторил несколько тезисов, который высказывали и предыдущие представители Вашингтона, посетившие Минск: Соединенные Штаты поддерживают независимость и суверенитет Беларуси.
А новым стало прозвучавшее из уст госсекретаря предложение для Беларуси покупать нефть в США — на все 100% потребностей страны.
Что означает это заявление, особенно в контексте острого нефтяного конфликта между Минском и Москвой?
На вопрос
— Это заявление означает, что США готовы вступить с Россией в конкуренцию за Беларусь. США вернулись в наш регион, в регион Восточной Европы, после Крыма. США вернулись в Украину, в военном смысле они вернулись в Польшу и в страны Балтии.
А в Беларуси был определенный вакуум, она была отдана на откуп России и даже Китая. Сейчас США возвращаются.
Хотя Помпео и честно заявил, что Вашингтон не ставит вопрос о выборе для Беларуси между США и Россией, но он подчеркнул, что США поддерживают независимость Беларуси и в практическом плане, предлагая нефть и, возможно, газ.
На фоне конфликта Беларуси с Россией это прозвучало довольно резонансно. Возможно, это самое важное из того, что заявил Помпео в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это происходит на фоне возвращения активной американской политики в регион Восточной Европы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)