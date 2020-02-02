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Посольство: пять белорусов эвакуировали из китайского Уханя

02.02.2020 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пять граждан Беларуси эвакуированы по их обращению из Уханя (Китай), сообщило посольство РБ в Китайской Народной Республике.

Город Ухань закрыт на карантин из-за вспышки нового коронавируса.

"2 февраля при содействии посольства Республики Беларусь в КНР из города Ухань провинции Хубэй организована эвакуация обратившихся за помощью пяти граждан Беларуси", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

В настоящее время, по информации Минздрава, случаи заболевания новым типом коронавируса в Беларуси не зарегистрированы.

Вместе с тем, в республике введены дополнительные меры по предупреждению ввоза вируса, организован широкий лабораторный контроль, в первую очередь в аэропорту Минска. Белорусы, приезжающие из Китая, могут бесплатно сдать анализы на вирус. Результаты будут готовы в течение 4-12 часов. В стране есть необходимые для этого тест-системы.

Белорусские вузы на две недели продлили каникулы китайским студентам, уехавшим домой на новогодние праздники.

Напомним, 31 декабря власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
 
Теги: Минск
 
 
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Пять граждан Беларуси эвакуированы по их обращению из Уханя (Китай), сообщило посольство РБ в Китайской Народной Республике.
 
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