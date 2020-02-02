Лукашенко рассказал Помпео о белорусских корнях зятя Трампа





"Говорили о личном, рассматривали фотографии и расставались не по протокольному тепло. Кажется, две страны действительно могут стать ближе", - отметила корреспондент белорусского телевидения.





"Передайте привет Дональду (президенту США Трампу – Прим.). У него же зять Кушнер, корни его - здесь", - сказал главе Госдепартамента США Александр Лукашенко.





Майк Помпео в ответ заверил, что знает это факт, передаст американскому президенту это и попросит приехать в Беларусь.





"Вдвоем лучше", - намекнул белорусский президент, что будет рад визиту своего американского коллеги.





"Да!", - сказал американский дипломат и рассмеялся.





Напомним, что белорусские архивисты нашли документы, которые подтверждают, что у зятя избранного президента США Дональда Трампа есть белорусские корни.





Что известно о зяте Трампа и потомке белорусских партизан Джареде Кушнере





"Нам удалось найти документы, которые свидетельствуют о том, что род Кушнеров (зятя Трампа Джареда Кушнера – Sputnik) зафиксирован на территории Новогрудка в начале XIX века. Дед зятя Трампа шил головные уборы", – сообщил директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Владимир Адамушко.





По его словам, также обнаружены документы, подтверждающие, что в годы Великой Отечественной войны Кушнер был в партизанском отряде Бельского, туда он убежал из Новогрудского гетто.





Также архивисты нашли подтверждения того, что Кушнер получил благодарность от командира отряда в мае 1943 года, сказал Адамушко.





В настоящее время отец Джареда Чарльз периодически бывает в Новогрудке — привозит внуков накануне совершеннолетия в белорусское местечко, чтобы на месте рассказать историю семьи.







