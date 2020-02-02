Национальный банк Беларуси опубликовал данные о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов в IV квартале 2019 года. В целом НББ зафиксировал снижение интенсивности инфляционных процессов в Беларуси, однако регулируемые цены, по его данным, выросли в 2019 году на 7,5% при общем уровне инфляции в 4,7%.





Нацбанк отмечает, что темпы роста регулируемых цен в декабре замедлились на 0,3%, чему способствовало «снижение интенсивности повышения розничных цен на топливо в 2019 году относительно прошлого года в условиях формирования более низких средних мировых цен на нефть». Таким образом, Нацбанк заочно опровергает заверения «Белнефтехима», который обосновывает постоянное повышение цен на топливо в Беларуси ростом мировых цен на нефть.





Основной вклад в увеличение регулируемых цен и тарифов в 2019 году внесло изменение стоимости услуг ЖКХ, цен на топливо, тарифов на услуги связи, добавляют в Нацбанке.





Ранее экономический обозреватель Дмитрий Иванович объяснил, как именно лукавит «Белнефтехим», когда говорит о росте цен на нефть на мировых рынках.