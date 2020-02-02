Французская фигуристка: «Мой тренер делал со мной отвратительные вещи»

















«Почему я не закричала? Почему не убежала? У меня не было парня, и я не могла подобрать слова, чтобы описать, что он со мной делал… Как потом сказать родителям: «Папа, мама, вы пожертвовали всем, чтобы я стала чемпионкой, но мой тренер, который вам так нравится, делал со мной отвратительные вещи», — цитирует Сару inosmi.





Абитболь призналась, что Бейер насиловал ее в раздевалке, на парковке и в других местах. Будучи тренером, он говорил ее родителям, что ему нужно поработать с ней подольше. Все это продолжалось с 1990 по 1992 год. Саре тогда было 15-17 лет.





В настоящее время Бейеру 62 года. Он признал интимную связь с Абитболь.