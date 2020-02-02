Шкловский завод газетной бумаги получил гарантии правительства в погашении своих кредитов

Источник материала: Ежедневник

Правительство предоставит в 2020 году ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" гарантии в погашении кредитов, выданных РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове.

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 января 2020 года №51, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Гарантии предоставляются без взимания платы за их предоставление в погашении остатка основной суммы долга по кредитам и уплате части процентов за пользование ими, за исключением процентов, уплачиваемых за счет средств республиканского бюджета.

Средства были выданы РУП "Завод газетной бумаги" для финансирования инвестиционного проекта "Создание производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов" и прироста чистого оборотного капитала в рамках этого проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.