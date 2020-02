В НХЛ подрались вратари. Такого уже давно не было

Источник материала: Tut.by

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» проиграл «Эдмонтону» со счетом 3:8. Это принципиальная встреча между канадскими командами из одной провинции, который носит название «Битва за Альберту», пишет allhockey.

В конце второго периода форвард «Ойлерс» Сэм Ганье пытался добить шайбу в ворота «Флэймс», когда она уже была зафиксирована голкипером Кэмом Тэлботом. В результате на площадке завязалась потасовка.

Сначала подрались форвард «Калгари» Мэттью Ткачак и защитник «Эдмонтона» Итэн Бир, затем Тэлбот вступил в стычку с голкипером «Эдмонтона» Майком Смитом.