В НХЛ подрались вратари. Такого уже давно не было

Источник материала: Tut.by

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» проиграл «Эдмонтону» со счетом 3:8. Это принципиальная встреча между канадскими командами из одной провинции, который носит название «Битва за Альберту», пишет allhockey.

В конце второго периода форвард «Ойлерс» Сэм Ганье пытался добить шайбу в ворота «Флэймс», когда она уже была зафиксирована голкипером Кэмом Тэлботом. В результате на площадке завязалась потасовка.

Сначала подрались форвард «Калгари» Мэттью Ткачак и защитник «Эдмонтона» Итэн Бир, затем Тэлбот вступил в стычку с голкипером «Эдмонтона» Майком Смитом.

All hell breaks loose in the Battle of Alberta, including a goalie fight between Mike Smith and Cam Talbot pic.twitter.com/7YRcWnFbEx — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 2, 2020

Оба вратаря были удалены до конца матча.

Отметим, что последняя драка в НХЛ между вратарями состоялась лишь в ноябре 2016 года. Тогда голкипер «Ванкувера» Райан Миллер сошелся в бою с Фредериком Андерсоном из «Торонто».