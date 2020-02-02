|
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 февраля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 3 февраля из-за сильного ветра.
Как
Ветер прогнозируется западный 6-11 м/с, ночью возможны порывы до 18 м/с, днём – до 14 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +1… +3°C, днём – поднимется до +2… +4°C.
Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси ближайшую неделю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 3 февраля из-за сильного ветра. Как сообщает Белгидромет, в понедельник будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)