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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 февраля

02.02.2020 12:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 3 февраля из-за сильного ветра. 

Как сообщает Белгидромет, в понедельник будет облачно с прояснениями, в Минской и Гомельской областях ночью пройдут кратковременные дожди, днём осадки ожидаются в Витебской и Могилёвской областях. 

Ветер прогнозируется западный 6-11 м/с, ночью возможны порывы до 18 м/с, днём – до 14 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +1… +3°C, днём – поднимется до +2… +4°C. 

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси ближайшую неделю.

Ожидается похолодание – здесь подробности

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Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 3 февраля из-за сильного ветра.  Как сообщает Белгидромет, в понедельник будет...
 
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