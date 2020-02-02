﻿ Стивен Сигал пойдет депутатом в Госдуму России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стивен Сигал пойдет депутатом в Госдуму России

02.02.2020 13:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Хотя как Стивен Сигал сможет получить депутатский мандат, имея гражданство США и Сербии - непонятно.

Голливудский актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, планирует баллотироваться в Госдуму от партии «За правду» писателя Захара Прилепина. Об этом Прилепин сообщил корреспонденту «Медузы» на учредительном съезде партии, проходящем 1 февраля.

«Мы с ним общались три часа. У него очень четкие представления о том, чего он хочет. Стивен может усадить за один стол нищего и президента. Его все знают. Стивен — это круто», — ответил Прилепин на вопрос о том, зачем актер нужен в Госдуме, сообщает meduza.io.

При этом Прилепин не смог объяснить, как Стивен Сигал сможет получить депутатский мандат, имея гражданство США и Сербии. Сейчас 97-я статья Конституции позволяет баллотироваться в депутаты гражданам РФ, достигшим 21 года. Но поправки в Основной закон, предложенные президентом России, запрещают становиться депутатами тем, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Партия «За правду» создана на базе одноименного движения, которое Захар Прилепин основал в октябре 2019 года. Сам Прилепин сообщил, что не планирует выдвигаться в Госдуму. Ранее он говорил, что партия будет «участвовать в ближайших выборах», но не уточнял, станет ли сам баллотироваться.

Ближайшие выборы в Госдуму намечены на 19 сентября 2021 года.

Стивен Сигал родился в 1952 году. Американский актёр, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссёр, певец, гитарист и мастер боевых искусств (7-й дан айкидо).

В июне 2013 года на саммите G8 президент РФ Владимир Путин на личной встрече с президентом США Бараком Обамой предложил назначить Стивена Сигала почётным консулом России в Калифорнии и Аризоне, однако американская сторона данное предложение не поддержала. Посол РФ в США Сергей Кисляк несколько раз безрезультатно поднимал вопрос о назначении Сигала в Госдепартаменте США.

3 ноября 2016 года Указом Президента России Владимира Путина Сигал получил российское гражданство. 25 ноября 2016 года Владимир Путин лично вручил Стивену Сигалу паспорт гражданина России.

В мае 2018 года был гостем на четвёртой инаугурации Владимира Путина.
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хотя как Стивен Сигал сможет получить депутатский мандат, имея гражданство США и Сербии - непонятно.
 
Новости дня
Новости разные
 
В НХЛ подрались вратари. Такого уже давно не было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика