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Фильм "Паразиты" получил главную премию Гильдии сценаристов США

02.02.2020 12:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пон Джун Хо и Хан Джин Вон получили награду Гильдии сценаристов США в номинации "лучший оригинальный сценарий" за фильм "Паразиты".

В номинации "лучший адаптированный сценарий" победил Тайка Вайтити, который выступил сценаристом и режиссером фильма "Кролик Джоджо", пишет "Интерфакс".

Сериалы HBO выиграли в нескольких номинациях. "Наследники" были отмечены наградой как лучший драматический сериал, "Барри" - как лучший комедийный сериал, "Хранители" - лучший новый сериал.

Крэйг Мэйзин получил премию за сценарий к сериалу "Чернобыль" в номинации "лучший оригинальный сценарий к сериалу".

Премия Гильдии сценаристов США вручается ежегодно с 1949 года за выдающиеся достижения в кинематографе и на телевидении.
 
 
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Пон Джун Хо и Хан Джин Вон получили награду Гильдии сценаристов США в номинации "лучший оригинальный сценарий" за фильм "Паразиты".
 
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