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Затяжные магнитные бури трижды накроют Землю в феврале

02.02.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Геомагнитная обстановка в феврале 2020 года в целом будет достаточно спокойной, однако шесть сильных метеоударов нам все-таки придется пережить.

Пик солнечной активности придется на период со 2 по 4 февраля, затем нас ждет достаточно сильная магнитная буря 10-11 февраля и еще один ощутимый метеоудар ожидается 28-29 февраля, пишет "Интерфакс".

Календарь магнитных бурь на февраль 2020 года

2-4 февраля – сильная затяжная магнитная буря;

7 февраля - активность магнитного поля средней интенсивности;

10-11 февраля – период сильной геомагнитной активности;

15 февраля – слабое геомагнитное волнение;

28-29 февраля – сильная магнитная буря

Постарайтесь в дни солнечной активности правильно питаться, пить больше воды, избегать чрезмерных физических нагрузок. Если у вас повышенная чувствительность, можно заранее приобрести обезболивающие. Постарайтесь расслабиться и помните, что магнитная буря вскоре закончится и самочувствие улучшится.

Геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны. Подобное явление происходит в основном в средних и низких широтах Земли.
 
 
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Геомагнитная обстановка в феврале 2020 года в целом будет достаточно спокойной, однако шесть сильных метеоударов нам все-таки придется пережить.
 
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